Újítással készültek a jeles évfordulóra

Újra látogatható a Míves Tojás Múzeum, amelynek a napokban újult meg a kiállítási anyaga.

A munka során több ezer tárgy forgott a dolgozók és lelkes segítőik kezén, így az intézmény méltó módon készülhetett fel megnyitásának huszadik évfordulójára. A kiállítás végigvezet Magyarország tojásra írt és karcolt népi iparművészeti mintakincsén, amelyet tájegységenként külön mutatnak be a vitrinekben. Emellett természetesen megnézhetjük a külföldi tojásdíszítés, iparművészeti alkotások reprezentálásait is. A múzeumban megtalálhatók az Európában ritkábban előforduló, illetve a távolabbi tájak kultúráját bemutató izraeli, kínai, indonéziai darabok is.

A megújult kiállítás újdonságokkal is szolgál, így például japán tojásbabák is kerültek a vitrinekbe. A tojáskarcolás és batikolás elkészítésének lépései is nyomon követhetők már a múzeumban. Az évfordulóra készülve interaktív programot is terveznek, az ehhez szükséges technikai feltételek is hamarosan megérkeznek. Igaz, a tojásfestés és a tojáshímzés a húsvéthoz kapcsolódó hagyományok része, ám mára már önálló népművészeti ággá fejlődött, így a díszített tojások az ünneptől függetlenül is előállítható, gyűjthető, kiállítható műtárgyakká váltak.