Újjászületik a Civil Közösségek Háza belső tere

A kertben megmetszik az óriási fákat, többcélú mobil színpad épül, és új bútorokat helyeznek ki.

Nyolcvan civil szervezet több száz tagja készülhet arra, hogy újjászületik a Civil Közösségek Háza, mire újra megkezdődhet ott a közösségi élet.

Mint a Nevelők Háza Egyesület ügyvezető elnökétől, Vincze Csillától megtudtuk, húszmillió forintot nyertek pályázati úton a ház felújítására. A munkák dandárja márciusban indul, és a tervek szerint a feladatok többségét három hónap alatt elvégzik, így mire a pandémia után a szervezetek a remények szerint újra aktivizálódnak majd, már egy korszerűbb, otthonosabb környezetbe érkezhetnek.

Elsősorban festésre telik ebből a pénzből, a régi nyílászárók rendbetételére, valamint a teljes parkettafelület csiszolására, lakkozására. Kisebb gépészeti felújításokra, például a képeket megvilágító lámpatestek cseréjére és új asztalok, székek megvásárlására. Továbbá a nyugdíjasok ingyenes számítógépes oktatásához is vásárolnak hét laptopot.

Emellett a kertben a hatalmas öreg fák balesetveszélyes ágait megmetszik, ezt csak ipari alpinisták végezhetik, miután darus kocsi nem tud bemenni az udvarba. Megújítják a dézsás növényeket is, valamint a kert is kap új bútorokat. Aztán építenek egy mobil színpadot, mert a Tanuló Fesztivál során bebizonyosodott, hogy a belső udvarnak kitűnő az akusztikája, és egy ilyen színpad többféle módon is jól hasznosítható.

Mint kiderült, jó ideje leállt minden civil szervezet, foglalkozások, összejövetelek nincsenek, neten és postán át történik a házzal a kapcsolattartás.

A munka viszont a házban nem állt le, az egyesület aktívan pályázik forrásokra, kilenc Erasmus+ kiírásban is eredményesen szerepeltek. Például a Nyugdíjas Kórust sikeresen bekapcsolták egy lengyel, szlovén, horvát kórusprojektbe, ahol a közös felkészüléseken és énekléseken át a karnagyok szakmai továbbképzése is része a programnak. Idén egyébként hat ilyen nemzetközi Erasmus+ program indul be (döntően felnőttoktatási projektek), s egynek a Nevelők Háza a fő koordinátora. S talán a nyár közepén mindenütt megindulhat majd a közvetlen csoportos munka.