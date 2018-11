Újra divatba jöhet a ma még mellőzött Papucs

Újabb felújítási munkálatok kezdődtek meg a pécsi Janus Pannonius utcában. A Pécsi Egyházmegye beruházásában a Caritas központja újul meg, s hamarosan a volt Papucs borozó épülete és a Rózsakert is megszépül.

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának és Máltai Szeretetszolgálat Központjának közelmúltban történt felújítását követően is tovább szépül Pécs belvárosának egyik legkultikusabb szakasza, a Janus Pannonius utca. A nemrégiben elindult munkálatoknak köszönhetően most a Pécsi-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány rossz állapotúvá vált központi épülete kap méltó külsőt.

A körülbelül 30 millió forintos, a Pécsi Egyházmegye – kizárólag saját forrásából megvalósuló – beruházásának első ütemében az elöregedett tetőszerkezetet újítják meg: jelentős mennyiségű faanyagot cserélnek a szerkezetben, emellett új lécezést és cserépfedést is kap az alapítvány központjának a teteje. Az intézmény teljes rekonstrukciója viszont több száz millióba kerülne, így erre még keresi a forrást a püspökség, önerőből egyelőre csak a legsürgetőbb feladatokat végzik el.

Ezenfelül a szintén pécsi egyházmegyei tulajdonban lévő, jelenleg romos állapotú Janus Pannonius utca 8. szám alatt álló épület, a közvetlen mellette található Rózsakert és a volt Papucs borozó is hamarosan megújulhat, hisz a tervezett fejlesztések közbeszerzése már folyamatban van.

Ahogy már korábban is megírtuk, a megyeszékhely régi, legendás szórakozóhelye, a Rózsakert egy angolparkká alakul át. A területen egy zöld oázist alakítanak ki, fákkal és jelentős zöldterülettel. S a tervek szerint közparkként működne majd tovább, nappali nyitvatartással. A Papucs borozóként ismert helyiség helyén szuvenírbolt nyílik, ahol az ajándéktárgyak mellett könyveket, kiadványokat, borokat is vásárolhatnak a turisták. A volt kocsma belsejéből egy lépcső vezet majd fel az új angolpark területére. A Janus Pannonius utca 8. megszépülése után egy könyvtárnak ad otthont, és ide költözik a Keresztény Örökség Kutatóintézet is.

Kedvelt szórakozóhely volt a Rózsakert

A Rózsakert valamikor évtizedeken keresztül Pécs egyik közkedvelt szórakozóhelye volt. Neve nem véletlen, hiszen valóban kerthez hasonlatos területként pompázott, sok-sok rózsabokorral. S a környezet hangulatán túl a tánc mellé szolgáltatott élőzene varázsa is tovább fokozta népszerűségét.

Az ingatlan sokáig zárva volt, a Pécsi Egyházmegye 2010-ben döntött a kert kapuinak újranyitása mellett, ám a beruházás előkészítésének keretében végzett régészeti ásatások ráadásul váratlan eredményt hoztak.

A már korábban feltárt világörökségi leletek szomszédságában további római kori sírokat, illetőleg egy háromkaréjos kápolna maradványait találták meg, amik átírták az akkori forgatókönyvet.