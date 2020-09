Újra felelevenítették a Zrínyi-kultuszt Szigetváron

A héten tartották az idei Zrínyi-napokat a leghősiesebb városban. A Szigetvárra látogatók átélhették az élő Zrínyi-kultusz varázslatát, koncerteken, hagyományőrző programokon vehettek részt.

A napjainkra meghatározó, népszerű fesztivállá fejlődött Zrínyi-napok rendezvénysorozatot idén szeptember 7. és 13. között rendezték meg a magyar hősiesség emlékvárosában. A programkínálatot évről évre a hősök tisztelete köré épülő kegyelet, a Zrínyi-napok évszázados hagyományai és a kulturális sokszínűség jegyében alakítják ki, és ez minden más fesztiváltól megkülönbözteti a Zrínyi Napokat.

A szervezők idén is úgy állították össze a programsort, hogy a gyerekektől kezdve a középkorúakon át, az idősekig mindenki megtalálja a kedvére való programelemet. Mi szombat délelőtt látogattunk el a rendezvényre, a Vár utcai kirakodóvásárt néztük meg először. A vár felé közelítve már messziről hallottuk a kardviadal hangját, a középkori páncélos vívótornán lelkes fiatalok mérték össze erejüket.

A vár dél-nyugati oldalán a török és a magyar tábor életébe pillanthattunk bele. A korhű ruhába öltözött hagyományőrző alakultatok között az ország különböző részeiből érkezett csapatokkal találkozhattunk, beszélgethettünk. S még a Zrínyit alakító hagyományőrzővel is volt szerencsénk néhány szót váltani. Javában készültek már a délutánra, amikor a vár főbejáratánál megidézték az ostromot.

A nap folyamán rendeztek még megemlékezést, a Vigadóban néptánc együttesek műsora szórakoztatta a közönséget. Az este zenei kínálatában a Diabolus In Musica, Maróth Viki és a Nova Kultúr Zenekar, valamint a First Party Showband is látható volt. A vasárnapi programok is igen népszerűek voltak, a kegyeleti programokhoz kapcsolódó záróünnepség nemrég kezdődött.