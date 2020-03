Újra használhatjuk a népszerű közösségi bicikliket a városban

Megérkezett a tavasz, az idő egyre jobb, így egyre többen pattannak biciklire. Aki szeretné, már a közösségi kerékpáros rendszert, a Pécsikét is használhatja, hiszen a téli leállás után hétfőn kikerültek az első járművek az állomásokra.

A közösségi kerékpáros rendszer, a Pécsike tavaly júniusban indult a megyeszékhelyen azért, hogy minél többen használják a bicikliket a mindennapi közlekedéshez, ezáltal csökkentve a város levegőjének szennyezettségét és a dugókat. Mindemellett az is fontos cél volt, hogy népszerűsítsék a belvárosi utazásokhoz ezt a hatékony és környezetbarát alternatívát. A rendszer nagy sikerrel működik, a kölcsönzések száma a nyolcezret közelítette a téli leállás előtt. A bicikliket december közepéig lehetett használni, utána mintegy két és fél hónapra szünetelt a szolgáltatás, de hétfőtől ismét elérhető. Az első kerékpárok már kint vannak az állomásokon, amiket bárki használhat.

A tavalyi évhez képest lényeges változás nem történt a rendszerben. Hét állomáson lehet kölcsönözni a kerékpárokat: az Ifjúság útján, a Barbakánnál, a Szepesy utcában, a Kossuth téren, a Búza téren, a 48-as téren és a Zsolnay Negyedben. Az adatok alapján látszik, hogy a belvárosi állomások – a Kossuth téri és a Szepesy utcai – a legnépszerűbbek, itt történt tavaly a legtöbb kölcsönzés és dokkolás.

A rendszert alkalmi felhasználóként is használhatjuk, ilyen esetben egy gyors regisztrációt követően tudunk jegyet váltani az állomásokon. Különböző kategóriák vannak, van 24 és 72 órás, valamint hét napos jegy is. Amennyiben rendszeresen szeretnénk kölcsönözni, akkor bérletet is válthatunk. Ez előtt azonban egy egyedi azonosítóval ellátott Pécsike kártyát kell igényelni, vagy ha már rendelkezünk ilyennel, akkor annak meghosszabbítását kell kérni. Az értékesítési pontokban nincs változás, továbbra is a Széchenyi téri Tour­inform irodában és a Biokom NKft. Siklósi úti ügyfélszolgálati irodájában lehet a Pécsike kártyát, illetve bérletet váltani.