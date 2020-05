Újra hintázhatnak a gyerekek Pécsett, de több játszótér még zárva van

Ahogy már megírtuk, az enyhítések hatására a megyeszékhelyen benépesültek az éttermek teraszai és a belváros üzletei, de ugyanúgy a játszóterekre is egyre többen merészkednek ki.

A Megyeri téri játszótér az elmúlt hetekben zárva volt, de hétfőn be lehetett menni, sok gyerek már aznap csúszdázott, hintázott vagy mászókázott. Kedden a borús idő miatt kicsit kevesebben voltak, de így is éppen találkoztunk egy anyukával, aki a kislányával jött. Amíg a gyermek a játékokat próbálgatta, a hölgy elmesélte, hogy a közelben dolgozik, így látta meg, hogy mások már ismét használatba vették a játszótéri eszközöket. Amint tehát alkalmuk volt rá, el is jöttek, mivel a hetekig tartó bezártság után örültek, hogy végre van lehetőség a szabad levegőn játszani.

Hagytuk is őket, hadd élvezzék a kint töltött időt, és mentünk tovább Tüskésrét felé, hiszen rendszerint sok pécsi tölti ott szabadidejét. Ez most sem volt másként, és mintha nem is lenne veszélyhelyzet, a terület kedd délelőtt megtelt sportolókkal, családokkal. Sokan a futópályán rótták a köröket egymástól kellő távolságban, mások a szabadtéri fitneszparkban erősítettek. Eközben egy család pedig biciklivel érkezett a játszótérre. Ahogy az édesapa mesélte, rendszeresen jártak ki eddig is Tüskésrétre – kivéve hétvégén, hiszen akkor lezárták a területet -, így most is kilátogattak, hiszen az átmozgató gondtalan játékra még ebben a vírus terhelte helyzetben is szüksége van a gyermekeknek.

Az önkormányzat egyébként a vírushelyzet miatt március 16-án zárt le öt játszóteret Pécsen határozatlan időre, így szalaggal kerítették körbe a Szilárd Leó parki, a Tettye téri, a Béke parki, a Köztárság téri és a Megyeri téri játszóteret is. Utóbbit tehát a hét elején már használták, a többi viszont kedden még zárva volt.