Újra lesz jótékonysági futás szeptemberben Pécsett

Szeptember 14-én ismét ezrek gyűlhetnek össze a pécsi Széchenyi téren, hogy részt vegyenek a „Fuss a rákgyógyításért” eseményen, és egy jó hangulatú futás, vagy épp séta keretében jótékony célt támogassanak. A futást eddig tíz alkalommal szervezte meg nagy sikerrel a Dunántúli Postás Sportegyesület (DPSE), de idéntől a két intézmény együttműködésének és kiváló szakmai kapcsolatának köszönhetően a Pécsi Tudományegyetem Sportirodája lesz a rendezvény „házigazdája”.

Minden jótékonysági esemény egyik legfontosabb kérdése, hogy mire fordítják a bevételt, mit lehet vele támogatni. A „Fuss a Rákgygógyításért” eddigi tíz éve alatt összegyűjtött több mint húszmillió forintot, az első forinttól az utolsóig a betegekre, az ő komfortérzetük növelésére költötték egy alapítvány révén. A befolyt összegekből beszereztek többek között egy olyan modern műszert, ún. videókolkoszkópot, melynek segítségével a legapróbb elváltozások is felfedezhetőek, jelentősen növelve ezzel a gyógyulás esélyét. Kialakítottak egy új kemoterápiás helyiséget, de vásároltak televíziót, hűtőt, bútorokat is. Sőt, a rászoruló betegek esetében még a lakhely és a kezelések helye közötti utazási költségeket is át tudták vállalni, köszönhetően a Fuss a rákgyógyításért jótékony résztvevőinek!

„Épp a fenti eredmények miatt örülök annak, hogy a pécsi egyetem révén folytatódhat ez a szép hagyomány” – adott hangot örömének Pesti László, a DPSE elnöke, az eddigi főszervező. „Az utóbbi években már a nyár folyamán rengeteg telefonhívást, e-mailt kaptam barátoktól, ismerősöktől, de akár ismert városi személyiségektől is, hogy ugye megint lesz az a jó kis jótékonysági futás szeptemberben. Ez is azt jelzi, hogy sokak számára vált a „Fuss a rákgyógyításért” naptárba beírandó, állandó őszi programmá, ami minket, szervezőket jóleső érzéssel tölthetett el.” – vélte Pesti László. A DPSE elnöke számára egyértelmű volt, akkor kerül a legjobb helyre a szervezés, ha a Dél-Dunántúl legnagyobb foglalkoztatója, Magyarország első egyeteme veszi át a teendőket.

„A Pécsi Tudományegyetem az egyik legsportosabb egyetem, ezt az elmúlt években számtalan alkalommal bizonyították hallgatóink.” – mondta Lengvárszky Attila, a PTE rektori kabinetvezetője. „Ráadásul a diákjaink sok esetben adakoznak a gyermekklinikának, vagy támogatnak egy-egy

jótékony kezdeményezést. Ezért sem lehetett számunkra kérdés, segítünk abban, hogy a Fuss a rákgyógyításért folytatódjon. A PTE a maga húszezer hallgatójával, hatezerötszáz munkatársával, gyakorló iskoláival eleve olyan bázist jelent, hogy erre építve ez az esemény a jövőben is sikerre van ítélve. A PTE Sportiroda pedig az elmúlt évek során komoly tapasztalatokat szerzett a hasonló volumenű sportesemények szervezésében, lebonyolításában.” – hangsúlyozta Lengvárszky Attila.

Szeptember 14-én tehát ismét lehet futni, sétálni, vagy akár kutyát sétáltatni egy jótékony célért Pécsett. A jelentkezés módjáról a nyár végétől folyamatosan tájékoztatja majd az érdeklődőket a PTE Sportiroda.