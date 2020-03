Újra megtelhetnek élettel az egykori üzem bányászfürdői

Eladná a régi bányaüzem területén lévő fürdő mostanra romossá vált épületét a szászvári önkormányzat. A hajdani bányászfürdő Komlón is új funkciót kap – gőzerővel zajlik a felújítása.

Eladná a régi bánya területén lévő fürdőház épületét a szászvári önkormányzat, a felhívás szerint március közepéig várják a vételi ajánlatokat, majd ezek függvényében dönt a képviselő-testület az új tulajdonosról.

A bányaüzem megszűnését követően több épület is maradt a szászvári területen – ezek nagy részét azóta hasznosították, autószerelő, vadásztársaság és vendéglátással foglalkozó vállalkozás telephelyeiként. A bányászok öltözőinek, illetve fürdőjének helyet adó épület azonban máig kihasználatlan, állapota folyamatosan romlik, veszélyesnek mondható, ezért a látogatása se megengedett. Az önkormányzat célja, hogy az állagromlást megállítsa és egyben funkciót is találjon az épületnek – ezért értékesítenék. Van is érdeklődés az ingatlan iránt: egy helyi vállalkozó például már jelezte, hogy a szükséges átalakításokat követően raktárként használná.

A hajdani bányászfürdő épülete – mint ismeretes – Komlón is újjászületik: a terület rehabilitációjára mintegy 300 millió forint támogatást nyert a komlói önkormányzat. A kivitelezés egy hónappal ezelőtt megkezdődött, a projekt műszaki tartalmáról a holnapi testületi ülésen is tárgyalnak majd a városatyák.

A városképet nagyban meghatározó hétezer négyzetméteres épület mintegy két évtizede maradt funkció nélkül, azóta folyamatosan pusztult.

A február elején indult energetikai korszerűsítés tartalmazza az épület teljes hőszigetelését és nyílászárócseréjét. A kiadásra szánt négy épületszint iránt számos érdeklődő jelentkezett – három már bérlőre is talált, a helyiségeket elsősorban logisztikai és raktározási célokra használják majd.