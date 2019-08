Újra ostromolnak a törökök Szigetváron

– Akkor az eredeti csatát kell itt elképzelni?

– Igen, Zrínyivel és Horváth Márkkal az élen a magyarok szétcsapnak a törökök között. A szigetvári hagyományőrzőknek az ország minden pontjáról besegítenek és összesen mintegy nyolcvanan öltöznek be fegyveresnek. Pénteken a megnyitón a vár előtt egy kisebb jelenetet ad elő a csapat, majd szombaton a várban zajlik az ostrom 45 percen át.

– Mire érdemes még ezen felül odafigyelni?

– A gasztroudvarban is igyekszünk a korabeli ízeket feltálalni, lesz malac- liba-, kacsasütés nyárson, korhű recepteket és fűszereket használunk, zsályát, gyömbért, lestyánt, petrezselymet. Jómagam is beöltözöm korhű XVI. századi zöld, szürke és fehér ruhába. Megjegyzem, az Ostromnapok jó részét a kollégáimmal, Varga Katával és Auguszt Líviával közösen találtuk ki, míg a gasztro- és borudvar teljes egészében az én gondolatom szerint jött létre.

– Milyen közönsége van az ostromnak?

– Tavaly már több mint kétezer-ötszázan voltak, és ha a gyerekeket is ideszámoljuk, mert 14 év alatt ingyenes minden, akkor jó háromezren voltak kíváncsiak a csatajelenetekre. Nem kis programsorozat ez, 8–9 millió forintos költségvetéssel kalkulálunk.

– Mekkora lesz a gasztro- és borudvar?

– A várban a délkeleti bástyát rendezzük be hat standdal és egy óriási sátorral.

– Igaz, hogy van némi rálátása a vendéglátásra?

– Pontosan az ostrom napján lesz 16 éve, hogy megnyitottam Botykapeterden családi vállalkozásban az éttermemet, ahol ma már 25 alkalmazott dolgozik. Hozzátenném, a fesztiválon nemcsak étel-italból, de zenéből is igyekszünk magyaros minőséget kínálni. Ennek megfelelően pénteken a Bikini együttes koncertezik, szombaton pedig Pápai Joci.

– Marad a TDM, és az étterem mellett még valamire ideje?

– Ha igen, akkor azt unokáimmal töltöm, továbbá az étterem körüli virágaimmal.

Családi éttermet működtetnek

Hóbor Lászlóné Dick Klára Szigetváron született 1965-ben, de Botykapeterden él közel 40 éve. Szigetváron egészségügyi iskolába járt, de családi okok miatt nem fejezte be, Pécsett a Kereskedelmi Szakközépiskolában érettségizett. Tímár apja közelében, a Pécsi Bőrgyárban kezdte a munkát. Vállalkozását 1992-ben indította be. Férje Hóbor László gépipari végzettségű, de már mindketten a botykapeterdi családi vállalkozásban tevékenykednek. Két fiuk, Csaba (36) és Balázs (33) szintén a családi étteremben dolgozik, Csaba emellett borászatot is vezet, Balázs kávézót üzemeltet. Két kislány unokájuk is van.