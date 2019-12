Újra zöld lett a Kikerics óvoda

A Villányi Kikerics Óvoda újra megkapta a „zöld óvoda” címet, miután eredményesen pályáztak az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Földművelésügyi Minisztérium és a Mezőgazdasági Múzeum felhívására.

Az intézmény 2013 óta birtokolja a zöld óvoda címet, amelynek eredményeként a gyerekek minden környezetvédelmi világnapot megünnepelnek, egyebek mellett szemétszedést is rendszeresen szerveznek, az autómentes napot is aktív programokkal rendezik meg és nagy hangsúlyt fektetnek az állatok védelmére is.