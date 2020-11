Újraindult az egészségügyi dolgozókat szállító klinikai járat Pécsen

A koronavírus-járvány második hulláma jóval nagyobb terhet ró az egészségügyre és az egészségügyi rendszerre, mint az eddig tapasztaltak. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ dolgozói is még több megpróbáltatásnak lettek kitéve az elmúlt időszakban.

Munkába járásuk és hazatérésük megkönnyítése és az egészségügyi dolgozókat fenyegető fertőzésveszély csökkentése érdekében a Tüke Busz Zrt. – a pécsi önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem együttműködésével, a Baranya Megyei Kormányhivatal jóváhagyásával – újraindította a tavasszal már bevezetett Egészségügyi Dolgozói Járatot.

A járatok Kertváros és a PTE Klinikai Központ Koronavírus-ellátó Központ (Kórház tér megálló), illetve a Janus Pannonius Klinikai Tömb (Klinikák megálló) között a korábban megszokottnál sűrűbben közlekednek, és menetrendjük a reggel 6 és 7, valamint a délután 18 és 19 órai műszakváltáshoz igazodik.

A Kertváros–Kórház tér–Klinikák járat menetrendje

A 6–18 és 18–6 órás munkarendben dolgozók számára induló buszjáratok:

Munkába érkező járat reggel este Munkából távozó járat reggel este Krisztina tér 5:05 17:05 Klinikák 6:30 18:30 Aidinger János utca 5:06 17:06 Kórház tér 6:34 18:34 Sztárai Mihály utca 5:07 17:07 Autóbusz-állomás 6:38 18:38 Csontváry utca 5:08 17:08 Berzsenyi utca 6:43 18:43 Várkonyi Nándor utca 5:09 17:09 Bogár utca 6:44 18:44 Sarolta utca 5:11 17:11 Sarolta utca 6:46 18:46 Nagy Imre utca 5:12 17:12 Lahti utca 6:47 18:47 Bogár utca 5:13 17:13 Várkonyi Nándor utca 6:48 18:48 Berzsenyi utca 5:14 17:14 Csontváry utca 6:49 18:49 Vásárcsarnok 5:20 17:20 Sztárai Mihály utca 6:51 18:51 Kórház tér 5:23 17:23 Aidinger János utca 6:52 18:52 Klinikák 5:28 17:28 Krisztina tér 6:54 18:54

A 7–19 és 19–7 órás munkarendben dolgozók számára induló buszjáratok:

Munkába érkező járat reggel este Munkából távozó járat reggel este Krisztina tér 6:05 18:05 Klinikák 7:35 19:30 Aidinger János utca 6:06 18:06 Kórház tér 7:39 19:34 Sztárai Mihály utca 6:07 18:07 Autóbusz-állomás 7:43 19:38 Csontváry utca 6:08 18:08 Berzsenyi utca 7:48 19:43 Várkonyi Nándor utca 6:09 18:09 Bogár utca 7:49 19:44 Sarolta utca 6:11 18:11 Sarolta utca 7:51 19:46 Nagy Imre utca 6:12 18:12 Lahti utca 7:52 19:47 Bogár utca 6:13 18:13 Várkonyi Nándor utca 7:53 19:48 Berzsenyi utca 6:14 18:14 Csontváry utca 7:54 19:49 Vásárcsarnok 6:20 18:20 Sztárai Mihály utca 7:56 19:51 Kórház tér 6:23 18:23 Aidinger János utca 7:57 19:52 Klinikák 6:28 18:28 Krisztina tér 7:59 19:54

A külön jelzéssel ellátott autóbuszokat most is kizárólag az egészségügyi dolgozók vehetik igénybe, ők a munkáltatótól kapott igazolást felmutatva szállhatnak fel az autóbuszokra. A klinikai járatokat, ahogy az egyéb menetrend szerint közlekedő valamennyi járatot is, minden forduló után fertőtlenítőszerrel kitakarítják, ezzel is minimalizálva a vírus terjedésének kockázatát.