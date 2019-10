Újraszámolták, eldőlt: Kővári János még nagyobb arányban nyerte a kerületét

Pénteken döntés született arról, hogy az újraszámlálását követően Kővári János még biztosabban nyerte meg körzetét a helyhatósági választáson.

Mint ismert, a Mindenki Pécsért Egyesület képviselője, Pentz Thomas Michael a hetedik választókerületben újraszámlálásért nyújtott be jogorvoslati kérelmet, a Pécsi Ítélőtábla pénteki döntésével azonban rosszul járt, mert az újraszámlálást követően Kővári János még nagyobb arányban nyerte meg a választást.

Az Összefogás Pécsért Egyesület elnöke a döntést követően közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz.

– A Mindenki Pécsért képviselőjelöltje mondvacsinált és bizonyítatlan érvekkel megtámadta a mandátumomat, amit a választási bizottságok elutasítottak, de még bíróságon is próbálkoztak. Ma a Pécsi Ítélőtábla újraszámolta az érvénytelen szavazatokat, de a különbség még nőtt is a javamra. Győzött az igazság! Ezt a győzelmet most azoknak ajánlom, akikkel együtt küzdöttem a városunkért, s a Hazánkért! Köszönöm a választók bizalmát, s mindazok segítségét, akik velem voltak. Soli Deo Gloria! Hajrá Pécs!„ – írta a politikus.

Mint ismert, az október 13-i választáson Kővári Jánosra leadott érvényes szavazatok száma 1037, Pentz Thomasra 1015 volt, míg 126 érvénytelen voksot számoltak össze.

A mostani újraszámlálást követően még nagyobb lett a különbség Kővári javára, ezúttal 1039 szavazatot kapott, míg kihívója 1016-ot. Így a korábbi 22 szavazatkülönbség 23-ra emelkedett.