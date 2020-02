Újult erővel jelentkezik a műhely

Közel két éve, 2018-ban alakult meg a Szentlőrinci Ifjúsági Műhely (SZIM), melynek tagjai helyi fiatalok.

A klub a Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen pályázat keretén belül elnyert támogatásából valósulhatott meg, melynek célja az, hogy megteremtsék a fiatalok számára a lehetőséget a helyben maradásra, letelepedésre és egzisztenciájuk kialakítására ezzel gátolva az elvándorlásukat a városból. Az ifjúsági műhely számára az önkormányzat biztosítja a helyet és az eszközöket, tanulmányi utakra is elviszik a tagokat, a pályázat végén pedig bejegyzett civil szervezet is válhat belőlük.

A fiatalok különböző rendezvényekkel és eseményekkel rukkolnak elő időről időre, amik az ifjúságnak szólnak és értük jönnek létre. A nyári Paraszti Játékok például tavaly és tavalyelőtt is hatalmas sikert aratott, most nőnapi labdarúgótornára készülnek. A helyi fiatalok a közösségi oldalon is nagyon aktívak, legutóbb arról tájékoztatták a SZIM oldalának olvasóit, hogy új nyitvatartással és újult erővel jelentkeznek, változatos programokkal várják a szentlőrinci ifjúságot.