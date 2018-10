Ültettek és festettek a közösség javára

Fákat ültettek, játszóteret újítottak fel, és az állatkertben is szépítettek a Hauni Hungaria munkatársai szombaton, a vállalat idei második önkéntes napján.

Baranya megye egyik legnagyobb iparvállalatának programjába rekordszámú, csaknem 140 ember kapcsolódott be, munkájukkal ők is hozzájárultak egy élhetőbb város kialakításához. Katona Gábor ügyvezető elmondása szerint a vállalat szeretne tevékeny részese lenni a helyi közösségnek és szerepet vállalni a közvetlen környezetük rendben tartásában. Emiatt szervezik az önkéntes napokat is, melyek programjának összeállításakor a munkatársak ötleteit is felhasználják.

A város legsűrűbben lakott részében, Kertvárosban, a Honvéd téri játszótér felújításának álltak neki a lelkes önkéntesek. Vörösné Deák Andrea, a Mosolymanó Egyesület elnöke hangsúlyozta, az egyik komplex játékelemet körülbelül három hét múlva cserélik ki, most pedig lefestették a másik játékot és a kerítést.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az ötletgazda Till Zoltán volt, a vállalat egyik munkatársa. – A helyszínt ismerem, gyakran látok itt óvódás és iskolás gyermekeket is. Örülök, hogy az ötletemet kiválasztották, mert számomra a mai világban nemcsak nálunk a termelésben kerül előtérbe a digitalizáció, hanem a gyermekek körében is, és fontos, hogy közvetítve legyen számukra az üzenet, hogy szabad térben is jó találkozni, beszélgetni, játszani – fejtette ki véleményét. A terület képviselője, Kövesi Mária önkormányzati képviselői keretéből járult hozzá, hogy a homokozó körül az aszfaltot felszedjék, és olyan új területet hozzanak létre, ahol a gyerekek biztonságosan tudnak kerékpározni.

Csaknem kétszáz csemetét telepítettek

Egy másik önkéntes csoport az uránvárosi Péchy Blanka téren látott munkához szombaton. A Szivárvány Gyermekház előtti téren közel kétszáz facsemetét és különféle cserjét ültettek el, mely növényekről a BIOKOM Nonprofit Kft. gondoskodott és szakszerű tanácsokkal is segítették a haunisokat munkájukban.– A facsemeték között, melyek remélhetőleg pár éven belül árnyékos parkká varázsolják ezt a területet, lesz egy libanoni cédrus, ezenkívül sokféle fafajtát ültettek el az önkéntesek. Örömmel fogadtuk ezt a kivételes kezdeményezést, idén már a második sikeres, közös önkéntes napi projektet valósítottuk meg – tájékoztatott Zalayné Cseresznyés Tímea, a BIOKOM közfeladat-ellátási vezetője.

Az állatkertet is csinosították

A pécsi állatkertben az önkéntesek lefestették a vízilókarám kerítését, betongyűrűket építettek be a sakálok kifutójába, erdei padokat telepítettek és bővítették-renoválták az állatkerti tanösvényt is. Siptár Dávid, a Pécs ZOO ügyvezetője az eseménnyel kapcsolatban elmondta, nemcsak a szabadidős programok, jótékonysági akciók vagy társadalmi felelősségvállalás szempontjából jelentős megmozdulások igazolják, hogy az állatkert szerves részévé vált Pécs életének, hanem a fejlett együttműködési rendszer is. – Az, hogy a Hauni munkatársai és vezetői úgy döntöttek, hogy segítségünkre lesznek, nemcsak komoly támogatás, hanem megtisztelő elismerés is a részükről – fogalmazott az ügyvezető.