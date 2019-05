Ünnepelnek a pécsi baptisták

Kettős jubileumot ünnepelnek idén a baptisták Pécsen, ugyanis 135 éve indult a baptista misszió, és 130 éve létezik baptista gyülekezet a városban.

Ezért a három pécsi baptista gyülekezet Gyökerek és gyümölcsök elnevezésű közös programsorozat keretében szeretné megismertetni az érdeklődőkkel, hogy kik ők és miben hisznek. A Baptista Szeretetszolgálat Pécsen három szociális és két oktatási intézményt tart fenn. A Pécsi Baptista Gyülekezet fenntartásában működik egy óvoda és a Pécsi Baptista Pont is.

A programsorozat első eseménye május 7-én lesz. A Singing Man of Texas férfikórus ad koncertet az Expo Centerben, ahol Michael Gott a Biblia üzenetét hirdeti. Pár héttel később, május 25-én egy több mint ezer négyzetméteres mobil játékparkot állítanak fel a Bokor utcában, a Noé bárkája ugrálóvárat is kipróbálhatják a gyerekek. Októberben Jubileumi Kiállítás, valamint Szociális Nap és Hálaadó Nap is lesz. A május 7-i koncert ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni a baptistakpecsett.hu honlapon lehet.