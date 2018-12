Ünnepi ajándékdoboz-akciót szerveztek

Közös énekléssel, betlehemezéssel, vásárokkal várják idén is a szeretet ünnepét a baranyaiak. A megye számos településén szerveznek adventi programokat, sok a jótékonysági akció is, melyhez a szentlőrinciek is csatlakozhatnak. Ugyanis karácsonyi ajándékdoboz akciót hirdet a város önkormányzatának humán bizottsága.

Egészen december 13-ig várják – délelőtt az általános iskola portáján, délután pedig az Esztertházy Egészségközpont recepcióján – a cipősdoboz nagyságú, karácsonyi csomagolópapírba csomagolt ajándékcsomagokat. A szervezők kérik az ajándékozni kívánókat, a dobozokba csak olyan játékot, ruhát vagy egyéb használati tárgyat tegyenek, amelyek még jó állapotúak, használhatóak. Továbbá a meglepetések könnyebb kiosztását elősegítendően minden dobozon szerepeljen, milyen nemű és korú gyermeknek szánják. A már hagyományossá vált karácsonyi vásárt idén de­cember 16-án délután rendezik Szentlőrincen, a részt vevő árusoknál apró karácsonyi ajándéktárgyakból, édességekből válogathattak az érdeklődők.