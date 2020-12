Ünnepi fogásokkal köszönik meg a mentősök munkáját

Kávét, cukrot és multivitamin-italt is kaptak a Tüzér utcai mentőállomás dolgozói kedden a Baranya Segít Program keretében. Karácsonykor és szilveszterkor pedig ünnepi menüvel kedveskednek a frontvonalban harcolóknak.

Ismét kávét és multivitamin-italt tartalmazó élelmiszercsomagokat kaptak kedden a pécsi I. mentőállomás dolgozói a Baranya Segít Program keretében. Az ezekhez hasonló apró ajándékokat a program tavaszi indulásától kezdve folyamatosan biztosítják a szolgálatot teljesítőknek, hiszen a kezdeményezés mindig is kiemelt figyelmet fordított az egészségügyben dolgozókra, így a frontvonalban harcoló mentősökre is. Az ünnepi időszakban az élelmiszercsomagokon túl is kedveskedni szeretnének a megyében szolgálatot teljesítő mentősöknek, ennek részleteit Őri László, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke ismertette a mentőállomáson.

– A Baranya Segít Program új elemeként ünnepi ebédet biztosítunk december 24–26. között, valamint december 31-én és január 1-én minden egyes mentősnek – hangsúlyozta Őri László.

A közgyűlés elnöke kifejtette, hogy a fenti napokon az Országos Mentőszolgálat 11 baranyai telephelyére összesen 325 adag ételt szállítanak ki, de ugyanúgy kapnak az ünnepi finomságokból a koronavírus-tesztelésben részt vevő munkatársak is, akik az ünnepek alatt is folyamatos végzik a mintavételezést a pécsi Expo Centerben, valamint háziorvosi kérés esetén a betegek otthonában is.

Kocsis József, a Szoceg Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől azt is megtudtuk, mivel lakhatnak jól a mentősök. Ahogy mondta, erre az időszakra kifejezetten olyan menüsort állítottak össze, amitől kicsit otthon érezhetik magukat a szakemberek. Éppen ezért karácsonykor nem maradhat el a halászlé, a töltött káposzta és a sült pulyka sem, szilveszterkor pedig sült malaccal és lencsefőzelékkel kedveskednek a szolgálatban lévőknek. Az ügyvezető hozzátette, hogy nemcsak a mentősöknek, hanem az idősotthonok lakóinak is ezekkel az ünnepi ételekkel készülnek.