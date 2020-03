Ünnepre készülnek a vadászok

Trófeabemutató, virtuális lövészet, vadászkutya-bemutató, vadászkürtösök előadása és vadászbál várja az érdeklődőket a Regionális Vadásznapon és Trófeabemutatón a szigetvári Vigadóban március 13–14-én.

Az eseményre kicsiket és nagyokat egyaránt szívesen látnak, a szórakoztató programokon keresztül a gyerekek figyelmét is felhívják a természetmegőrzés és a fenntartható természethasználat fontosságára.

A vadásznap és trófeabemutató előkészíti a 2021-es Egy a természettel című, hazánkban megrendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítást. Ez tematikája szerint a természetmegőrzésre és a fenntartható természethasználatra fókuszál, beleértve a vadászatot is, ami a kulturális örökség része. A vadászatnak kiemelt és felelősségteljes funkciója van a vadgazdálkodásban, valamint a fenntartható természetgazdálkodás megtartásában. A kiállítással ismét a nemzetközi figyelem középpontjába kerülhet Magyarország, a felvezető évben több programot is szerveznek a gyerekek számára, köztük kutyás táborokat és vadászfotós tanfolyamokat is.

A Regionális Vadásznapon a szervezők tehát szeretnék bemutatni a legfiatalabbak számára, hogy a vadászat nem céltalan lövöldözés, hanem a vadállomány tudatos szinten tartása. Emellett arra is felhívják a figyelmet, hogy hazánkban magas szintű vadászkultúra és egyedülálló vadsűrűség, kapitális bikák vannak, és a világ számos részéről járnak ide vadászni. Pénteken, délelőtt 9 órától délután 5-ig tartanak a programok, az I. Regionális Vadászbál – melynek fővédnöke Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes – szombat este 7-kor kezdődik. A szervezők kérik, hogy a vadásztársaságok trófeáik bemutatásával járuljanak hozzá az eseményhez, ezáltal is erősítve a régió vadállományának megismertetését.