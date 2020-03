Ünnepségek: sorra mondják le a városok

A pécsi önkormányzat hétfőn adta ki a közleményét, hogy lemondja a március 15-re tervezett ünnepséget, ezt követően késő délután a siklósi önkormányzat is hasonlóképpen döntött, majd tegnap a harkányi városvezetés is közölte, a programokból csak a koszorúzásokat tartják meg. Komlón és Szentlőrincen is módosítanak a március 15-i programokon.

A nemzeti ünnep alkalmára tervezett ünnepségeket a koronavírus esetleges terjedésének megelőzése miatt mondták le a városok. A mohácsi, szigetvári, a pécsváradi és a sellyei ünnepségekről tegnap azt az információt kaptuk, egyelőre változatlan a program, a tervezett ünnepségeket tartják meg. A Pécsi Tudományegyetem már az elmúlt héten is több programot lemondott, tegnap a március 15-i megemlékezéssel egybekötött Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülés elhalasztásáról adtak ki közleményt, illetve arról, hogy március 11-től határozatlan időre felfüggesztik a klinikai gyakorlati képzést is.