Utakat is bontott a májusi esőzés

Komoly károkat okozott a május végi esőzés több önkormányzati tulajdonú ingatlanban, ezért a testület vis maior támogatás címen nyújtott be pályázatot a Belügyminisztériumhoz. Többek között erről döntöttek a legutóbbi képviselő-testületi ülésen a városatyák.

A csapadékvíz károsította az Engel Adolf utcában a hídfő melletti rézsűt, valamint a hídfő és a rézsű közötti betont megbontotta. Az esőzés következtében az Ady Endre utcában a csapadékvíz-elvezető árok egy szakaszán az eredetileg gabionfallal megerősített mederfal bedőlt, a gabionok elmozdultak a helyükről – ezek helyreállítása is szükségszerű. Mecsekfalun egy helyen az árok beton burkolatát mozdította el a víz a helyéről, mintegy 40 folyóméter hosszúságban. A Kisfaludy utcában az út szélét a nagy mennyiségű csapadékvíz megbontotta, elmosta, ugyanígy a Sikonda utca kemping előtti szakaszán is felbontotta a víz az utat, a parkolórészt is károsította.

A szakértői költségbecslés alapján a helyreállítások teljes költségigénye mintegy 15 millió forint. A helyreállítási munkák elvégzéséhez a vonatkozó rendelet alapján általában 30%-os önerőt kell biztosítani, azonban azok az önkormányzatok, ahol az előző évek során több vis maior esemény történt, a pályázatban foglaltak szerint, indoklás mellett lehetséges 10% saját forrás biztosítása is. Tekintettel arra, hogy a helyreállítási költség igen tetemes összeg, a 10%-os önerő biztosításával nyújtotta be a pályázatot a város.