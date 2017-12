Utcán italozni tilos, ellenőriz a hatóság

Előszilveszter, szilveszter – a hétvégén egymást érik a bulik megyeszerte. Fontos tudni, hogy alapvetően közterületen alkoholt fogyasztani tilos, a helyi rendeletek szerint – szilveszterkor is azonban vannak kivételek. A hatóságok rendszeresen tartanak ellenőrzést: első a figyelmeztetés, utána bírságolnak.

Már a szilvesztert megelőző napokon is egymást érik a bulik megyeszerte – gyakran az utcán is folyik a mulatozás. Ennek kapcsán fontos tudni, hogy a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletek értelmében alapvetően tilos közterületen alkoholt fogyasztani – Pécsett a közterület felügyelők a két ünnep közötti időszakban is folyamatosan járják a várost és ellenőriznek.

Mint azt Märcz János, a Pécsi Közterület Felügyelet vezetője lapunk kérdésére elmondta, munkatársaik egész évben gyakorlatilag napi szinten folytatnak szúrópróbaszerűen ellenőrzéseket a közterületen való alkoholfogyasztás témakörében – ennek köszönhetően a korábban gyakori jelenség mostanra már egyre kevésbé gyakori. Korábban például a keleti városrészből érkeztek rendszeresen bejelentések – a fokozottabb hatósági jelenlétnek köszönhetően egyre ritkulnak a lakossági panaszos jelzések.

Továbbra is a legjellemzőbb, hogy kisboltok környezetében folyik italozás. A jelenség felszámolása érdekében a közterület-felügyelet közös szolgálatot is indított a rendőrséggel – folyamatosan városszerte járőröznek, hogy a problémát felszámolják. Ünnepeken és hétvégente fokozzák ezt a jelenlétet. Szabályszegés esetén első intézkedésként figyelmeztetnek, de visszatérő jelenség esetén a bírságok kiszabására és a feljelentésekre is sor kerül.

A közelgő szilveszter kapcsán fontos tudni, hogy a közterület-használati engedélyes kitelepülésekre nem vonatkozik a tilalom, azaz a szilveszteri főtéri programokon, az adventi vásár területén például a szeszes ital fogyasztása megengedett.

Helyszíni bírságot szabhat ki a közterület-felügyelet

A közterület-felügyelet helyszíni bírságot szabhat ki a jogszabály szerint abban az esetben, ha valaki a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott tilalmat megszegi. Intézkedhet a felügyelet akkor is, ha vendéglátó üzletben 18. életévét be nem töltött személy részére szeszes italt szolgálnak ki, vagy ha közterületen vagy nyilvános helyen szemmel láthatóan részeg állapotban lévő személyt szeszes itallal szolgálnak ki. Szabálysértést követ el az is, aki közterületen vagy nyilvános helyen fiatalkorút szándékosan lerészegít.

A hatósági tájékoztatás szerint az elmúlt években több esetben is szabtak ki pénzbüntetést.