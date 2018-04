Ütős zenét csinál nemzetközi jazzcsapattal, s a Neofolkban is aktív

Frissen végzett geográfusként iratkozott be Balogh Balázs a grazi jazz- tanszakra, és a pécsi ütős ma már több formációval járja a világot. Hogy milyen színvonalon, az májusban a Nappaliban is kiderül.

– A szülei a klasszikus zene művészei, sőt, az öccse is az. Hogy lett ebből jazz?

– Szüleim a Pannon Filharmonikusok tagjai, öcsém, Ádám pedig az első ifjúsági Tüke-díjas zongoraművész, s én is klasszikus ütőhangszeres tanulmányokat kezdtem hétesztendősen, de a középiskolában megjelent az életemben a könnyűzene is. Korán tapasztalatot szereztem számos műfajban, játszottam fúvószenekarban, ütőegyüttesben, rockzenekarokban, és aztán a világzenébe is belekóstolhattam a Dutar és a Neofolk révén. A jazz iránt 16-17 évesen kezdtem érdeklődni.

– Igaz, hogy volt egy párhuzamos pálya is?

– Geográfusként végeztem a PTE-TTK-n, bár a zene már egyetem alatt is egyre komolyabban foglalkoztatott. A diploma megszerzését követően pedig egy rövid térinformatikai kitérő után határoztam el, hogy teljesen a jazz felé fordulok.

– A hazai jazzélet viszont alig ismeri a nevét.

– Későn kezdtem el jazzt tanulni, és soha nem éltem Budapesten, Pécsről egyenesen Grazba kerültem. Azóta persze volt alkalmam szakmai kapcsolatokat kialakítani itthon is, s számos budapesti koncert mellett több nemzetközi projektet is elhoztam Pécsre. Az elmúlt években nagyobb hangsúlyt kapott a saját zenekarom, melynek zenéjét és hangszereléseit is magam írom. Első lemezünk április 20-án jelenik meg egy svájci kiadónál, melyet hat országra kiterjedő turné keretében mutatunk be.

– Milyen állomásokkal?

– Az első koncert a grazi Jazzwerkstatton lesz most csütörtökön, majd májusban többek közt Brnóban, Prágában és Berlinben is fellépünk. Május 18-án Pécsett a Nappaliban játszunk, aztán a nagyszebeni jazzfesztiválon és további erdélyi állomásokon. Ezen kívül a nyár folyamán fellépünk az Opus Jazz Clubban Budapesten, valamint a Művészetek Völgyében és a Sziget Fesztiválon is.

– Könnyebb kint jazz-zenészként boldogulni?

– Sok szempontból igen. Bár az út sehol sem könnyű, az anyagi és szakmai megbecsültség német nyelvterületen azért kedvezőbb.

– A földrajzdiplomának tehát annyi?

– Teljesen nem szakadtam el tőle, hiszen utazni, túrázni szeretek, szakirodalmat olvasok, s megmaradt az a szemlélet, melyre földrajzi tanulmányaim nyitottak kaput.

Több műfajban 25 éve dobol

Balogh Balázs 1986-ban született Pécsett. Az Árpád Fejedelem Általános Iskolába és Gimnáziumba járt, érettségi után a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara következett, ahol 2009-ben diplomázott geográfusként. A Grazi Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakán 2017-ben végzett mester szakon jazzdobosként. A pécsiek többek között a Dutar és a Neofolk együttesekből ismerhetik. Számos projekt tagja Ausztriában és Magyarországon. Az elmúlt évek során fellépett többek közt Stafford Jamesszel, Dena DeRose-zal, és a ljubljanai RTV Big Banddel is.