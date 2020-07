Üvegekbe zárjuk a nyár ízeit

A meggy, a barack és a különböző gyümölcsök már a piacokon roskadoznak. Aki a nyár ízeit szeretné eltenni télire, annak érdemes most lekvárt, befőttet készítenie.

A nyárhoz hozzátartozik a legtöbb háztartásban a befőzés, és amint beérnek a különböző gyümölcsök, már készül is a lekvár. Ennek éppen most jött el az ideje, hiszen a piacokon bőven lehet kapni meggyet, de megjelent a barack, az áfonya, a málna és a ribizli is. A dolog szépséghibája, hogy mindegyik elég drága, még a kajszi kilója is ezer forint körül van, a bogyós gyümölcsöket pedig kétezer forintért, vagy még annál is többért kínálják.

Ennek ellenére érdemes legalább egy pár üveggel megőrizni a téli hónapokra a nyár ízeiből. Vannak, akik félnek a befőzéstől, pedig nem kell hozzá sok konyhai tapasztalat, csak odafigyelés. Bármilyen lekvárt is szeretnénk főzni, ahhoz csakis teljesen ép gyümölcsöt használjunk, és ügyeljünk a higiéniára. Alaposan mossunk el mindent, amit használunk, és lekvárfőzés közben mással ne foglalkozzunk a konyhában. Az előkészületek után mehet is a tűzre a gyümölcs. Az ízekkel bátran kísérletezhetünk, a barackhoz és a meggyhez például jól passzol a levendula vagy a fahéj, de a csoki-meggy párost sem érdemes kihagyni. A bogyós gyümölcsök pedig bármilyen arányban keverhetők egymással, mindenkinek a maga ízlése szerint. A tartósításhoz elég a cukor, az igazán jó lekvárok azonban enélkül is hónapokig elállnak.

A gyümölcsökből befőttet is készíthetünk, amihez csak a vizet kell felforralni a cukorral, ebbe mehet bele a tetszés szerinti gyümölcs, majd pár perc főzés után már üvegbe is zárhatjuk a finomságot.

Finom együtt a levendula és a barack

A levendulából készített finomságok egyre népszerűbbek, így a lekvárokból sem hiányozhat. Ha már éppen most érik a sárgabarack, akkor párosítsuk azzal. Ahogy egyik olvasónk is megosztotta velünk, a lekvárkészítés első lépése, hogy a megmosott gyümölcsöt forró vízben kicsit előfőzzük, hogy lejöjjön a héja. Ezután a barackot egy nagy lábosba öntjük, hozzáadjuk az ízlés szerinti cukormennyiséget, egy kis citromlevet és a levendulavirágot. Az adagolással legyünk óvatosak, mert intenzív az íze: másfél kiló gyümölcshöz elég öt-hat szál a növényből. A keveréket főzzük nagyjából húsz percig, majd töltsük jól zárható üvegekbe.