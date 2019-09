Vacsoraestet szerveznek Zentéért – Szeretnék, ha minél többen csatlakoznának

Nagy az összefogás Zentéért, akinek gyógykezelésére 700 millió forintra lenne szükség, s ezt jövő év január végéig kellene összegyűjteni, hogy a beteg kisfiú megkaphassa az ellátást.

– Háromgyerekes apuka vagyok, így tudom, a legnagyobb kincs a világon a gyermek. Mikor hallottam Zentéről, rögtön elgondolkodtam, hogyan tudnék segíteni – mondta lapunknak Kosztolányi Zoltán, aki a tavalyi szakács-világbajnokságon ezüst­érmet szerzett. – Egy posztot osztottam meg a Facebook-oldalamon szombat este, hogy egy vacsoraestet szerveznék Zente megsegítésére, aminek bevétele az alapítvány számlájára menne – tette hozzá.

A posztot több ezren megosztották, és sorra érkeztek a felajánlások. Volt, aki tésztát, halat, húst, kávét ajánlott fel, és egyre több szakács, felszolgáló, étterem jelentkezett az ország különböző pontjáról.

– Most úgy néz ki, megvan a hely, ahol a vacsoraestet szervezném. Egy 130 fős étteremről van szó. Nagy szükség lenne még beszállítókra, akik a Facebook-oldalamon vagy a telefonszámomon (30/641-3738) jelentkezhetnek – tette hozzá.

A vacsoraestre előre be kell majd jelentkezni. Pénzt a helyszínen nem fogadnak el, az összeget Zente hivatalos bankszámlájára kell átutalni. Ezt kell majd kinyomtatni, igazolandó, hogy az utalás megtörtént, és a közleményben szerepel a „Vacsoraest Zentéért”. Mivel egyre több étterem kapcsolódik be, az is előfordulhat, hogy más helyen is lesznek vacsoraestek, ahol hasonlóképpen járnának el.

Kosztolányi Zoltán szeretne részt venni ezeken az esteken, hogy lássa, sehol nem fogadnak el pénzt, és az összeg valóban ahhoz jut el, akiről ez az egész kezdeményezés szól. Lehet, hogy a végén megyei, vagy esetleg országos akció lesz belőle, és elmondhatjuk: körbefőzték Baranyát vagy az országot – Zentéért.