Vaddisznók tanyáznak az elvadult kertekben

Elszaporodtak a vaddisznók Pécs belterületén, így a Hosszúcser Vadászegylet 2020-ban is megkapta a vadászatra az engedélyt. Igaz, tevékenységük eredményes volt, de mivel élnek még vadak Deindol környékén, munkájukat idén is folytatni szeretnék.

Évek óta problémát jelent, hogy a megyeszékhelyen, elsősorban a deindoli és közép-deindoli városrészeken elszaporodtak a vaddisznók. Az elhagyatott, elvadult kertekben húzzák meg magukat, és ezek a területek már nemcsak átmeneti menedéket jelentenek az állatoknak, hanem tartósan ott maradnak, ott is szaporodnak.

Ez azért gond, mert így gyakorlatilag nincs esély arra, hogy visszamennek az erdőbe. A vaddisznóállomány szabályozására tehát már nincs más mód, mint a belterületi vadászat, amelyet Pécsen a Hosszúcser Vadászegylet végez hosszú évek óta.

Tavaly is megkapták az engedélyt erre a tevékenységre, amelynek eredményeképp az említett városrészekben összesen 12 vaddisznót lőttek ki, a város északi közigazgatási határának körzetében pedig további 59-et.

– Úgy érzem, van egy kis előrelépés az ügyben, valamennyivel kevesebb már a vaddisznó a városban – nyilatkozta lapunknak Grozdics Károly fővadász. – Egy éve még rendszeresen, kis túlzással szinte naponta kaptunk bejelentést arról, hogy az utcán találkoztak az állatokkal az ott élő emberek. Ezekből most már jóval kevesebb van.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a probléma teljesen megszűnt volna. A fővadász szerint csak a Deindol és Szkókó közötti területeken még legalább 25 vaddisznó él, Gyükés környékén pedig egyre több szarvassal is találkoznak. A vadak által okozott károk megelőzése érdekében a belterületi vadászatot tehát idén is folytatni kell, a vadászegylet az erre vonatkozó kérelmet már el is juttatta a rendőrséghez.