Vadriasztóval védik a gazdák termőföldjeiket, halastavaikat

Sorozatos durranásokat, lövésekhez hasonló hangot hallott egyik olvasónk a földterületén, ezért kereste meg szerkesztőségünket. A szakemberek szerint a hangok nem vadászoktól származtak.

A település közelében van egy nagy földterületem, azon gazdálkodom, tartozik hozzá erdő, legelő is. Ez egyben vadászterület is, és sokszor volt már vitám a vadászokkal – írta egyik olvasónk nemrég a DN Postabontás rovatában. – Már többször előfordult, hogy sorozatos lövéseket adtak le a területen. A minap másfél órán keresztül, délután fél négytől ötig ropogtak a puskák.

A lövésekre az alvállalkozói hívták fel a figyelmemet, ő rögtön el is indult, hogy megnézze, mi történik. Közben a rend­őrséget is értesítette, de mire kiértek, már senkit nem találtak. Állítása szerint az eset nem egyedi, már többször előfordult, és sokan hallották a puskákat még a közeli településen is.

Az eset kapcsán szakembereket is megkerestünk, hogy valóban vadászoktól származhattak-e a hangok. Az elmondottak alapján szerintük valószínűtlen, hogy vadászati tevékenységről van szó. Lehetséges magyarázat viszont, hogy a közelben valaki gázos vadriasztót használ, és az a szerkezet ad ki a lövésekhez hasonló hangokat. Ezek az eszközök egy bizonyos gáz és a levegő megfelelő elegyének időzített begyújtásával nagy hangerejű robbanást hoznak létre, ez riasztja el a kár­okozó madarakat és vadállatokat. A gazdálkodók így védik meg termőterületeiket, gazdasági udvaraikat, halastavaikat.

A vadriasztó ágyúk használata nemcsak a megyében, hanem országszerte több helyen okozott már konfliktust. Tavaly nyáron például a balatonberényi képviselő-testület fordult a kormányhoz, hogy kérjék a madárriasztó hangágyúk szabályozását. A gazdák akkor már a turisztikai szezon közepén elkezdték a vadriasztók használatát, a rendszeres durrogás miatt azonban sok vendég távozott a településről.