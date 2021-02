Vagyonnyilatkozatok: autók, milliós kereset, de „nem vagyonos”

Szemezgettünk a pécsi politikusok vagyonbevallásaiból, amik között találtunk érdekességeket. Van, aki a kormányt támadja, de árverésen tudott venni üzletet, másnak a korábbi állása szűnt meg, legalábbis papíron.

Ezúttal megpróbáltuk a pécsi városházi politikusok vagyonában történt változásokat nyomon követni az egy évvel ezelőtti bevallásukhoz képest, ez viszont nem mindig volt könnyű.

Nincs munkája papíron a bizottsági elnöknek

A baloldali politikusnak, a kulturális bizottság elnökének, P. Horváth Tamásnak nem mehet jól mostanában a sora – legalábbis ez derül ki a vagyon­nyilatkozatából. A dokumentumban ugyanis határozottan áthúzta azt a részt, ahova a más foglalkozásból származó jövedelmét kellett volna beírnia. Tavaly itt még szerepelt a Prea.hu-tól származó bruttó 300 ezer forintos fizetése, illetve a Zsolnay Negyedtől kapott bruttó 300 ezer forintos jövedelme is. Mivel úgy tudjuk, hogy még mindig a ZsÖK kötelékében lehet, ezért kerestük a Művészetek és Irodalom Házában, ahol tudomásunk szerint dolgozik vagy dolgozott. Ott viszont nem utaltak arra a munkatársai, hogy ne lenne meg még a munkahelye, bár az is lehet, hogy már nincs, csak ezt az ott dolgozók még nem tudják.

Inkább virágot rajzolt a vagyonnyilatkozatra

A momentumos Pokorádi Gábornak három – hazai és külföldi – cégben vannak érdekeltségei, nagyjából havonta kétmillió forintos bruttó jövedelme van – esetenként további kétmilliót is kap –, 28 millió forint készpénzzel rendelkezik, de van egy 20 milliós tartozása is. Ford, Toyota, Volkswagen autóval járhat és 2020-ban vett egy Volvo XC 90-et is, de van egy szántója házzal, valamint felerészben két lakást is birtokol.

Úgy tűnik, hogy a baloldali politikus viszont nagyon kiborult, hogy mindezt be kellett vallania, mert azt írta a dokumentumra, hogy „továbbra is borzalmas ez az űrlap, de legalább most már szép” és egy virágot is rajzolt a papírra, ami mellett megjegyezte: „Sosem voltam vagyonos ember”.

Párttársa, Topán László viszont nem firkálta össze a vagyonbevallását, igaz, ő részmunkaidős tanárként dolgozva csupán bruttó 48 120 forintot keres, egy éve viszont még teljes munkaidőben dolgozott egy általános iskolában.

Árverésen szerezte meg az üzletet

A fideszes Csizmadia Péter ügyvédként dolgozik már évek óta, 10 milliós hitele van, a tavalyi vagyoni helyzetéhez képest változás, hogy 2020-tól fele­részben tulajdonol egy olyan telket, amin egy présház áll pincével. A jobboldali Barkóczi Csaba szintén telket vásárolt, ő Bodolyabéren tett szert egy gyümölcsös felére. A fideszes Bognár László tankerületi vezető tanácsadóként dolgozik egy éve – korábban egyetemi fenntartású iskolánál volt vezetői státuszban –, így keres bruttó 750 ezret, de neki is van 12,6 milliós hitele.

A civilben vendéglátással foglalkozó DK-s tanácsnoknak, Auth Istvánnak 3 millióval lett több a tartozása, de bevallásának érdekes pontja az, hogy 2020-ban árverésen tudott vásárolni valakivel közösen egy 62 négyzetméteres üzletet, amelynek így felét birtokolja.

A DK ugyanakkor folyamatosan támadja a kormány azon intézkedéseit, amelyeket a járvány okozta gazdasági problémák enyhítésére hozott, mondván azok elégtelenek, nem megfelelőek.

(Folytatjuk)