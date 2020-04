Vajon elérte célját a parkerdő lezárása?

Több település közterületi korlátozásokat vezetett be húsvét idején, ami a szándékaik szerint a koronavírus elleni küzdelmet szolgálta, ám ezzel párhuzamosan a boltokban rengetegen voltak.

A keddi adatok szerint a közel 370 ezer lakosú Baranyában 30 körüli az igazolt koronavírus-járvány okozta megbetegedések száma, míg a közel hatszor akkora lélekszámú fővárosban több mint 730 beteget tartanak számon, ami huszonötszörös különbség. Azért, hogy a megyében ne legyen ilyen mértékű a fertőzöttség, több polgármester is élt azzal a felhatalmazással, hogy húsvét idején jelentős korlátozásokat vezethetnek be. Hosszúhetény két településrészét is lezárta a turisták elől, Óbányán és Orfűn szintén korlátozták a mozgást, de így tett Pogány és Pécsvárad is, ahol a tavak környékére csak a helyiek mehettek.

Pécsen a baloldali polgármester, Péterffy Attila azonban nem hozott intézkedéseket csütörtökön, hanem csak Orbán Viktor felhatalmazásról szóló bejelentését követően 20 órával később döntött arról, hogy lezár több népszerű közterületet is Pécsen, köztük a Biokom kezelésében lévő parkerdőt is.

A balliberális városvezető a kormányt hibáztatta, de a városházi ellenzék, a Fidesz frakcióvezetője, Csizmadia Péter szerint Péterffyt „a kapkodás, más városok polgármestereinek másolása, illetve té­tova döntések tucatjai jellemzik, aki egyben viszont verhetetlen: kiválóan tud szelfizni és facebookozni”.

A nemzeti oldal úgy látja, hogy a forgalmas, népszerű csoportosulásra alkalmas közterek, kirándulóhelyek – ahol korábban nagy számban összejöttek az emberek – lezárását helyeselni lehetett, de ezt is jóval korábban megtehette volna a polgármester. A mecseki park­erdő teljes lezárása viszont pótcselekvés, és veszélyt is rejt magában, mert félő, hogy a kertvárosi családok egy erdei egészségügyi séta helyett a házak között tömörülnek, amely tényleges veszélyt rejt.

A polgármestert azonban nemcsak a jobboldal kritizálta: az egyik nem éppen kormánypárti pécsi értelmiségi véleményvezér egyenesen dilettánsnak nevezte a városvezetést, mert amíg a Tettyét lezárták, addig a szomszédos havihegyi sétányt nem. Így ott rengetegen sétáltak azok közül is, akik egyébként a jóval nagyobb tettyei parkban is megtehették volna ezt, ráadásul nagyobb területen oszlott volna el ugyanannyi sétáló.

Sorok álltak a élelmiszeráruházakban

Igaz, hogy az Árkádot és a Plázát bezáratta Péterffy – az ottani patika, drogéria, élelmiszerbolt kivételével –, de a hétvégén több olyan felvétel is bejárta a netet, hogy a nagyobb bevásárlóközpontokban tumultus volt. A bama.hu hírportálunk arról számolt be, hogy az egyik áruház önkiszolgáló pénztáránál tobzódtak az emberek, a sor ugyan gyorsan haladt, csak éppen a vásárlók nem tartották be a kétméteres távolságot, és védőfelszerelést sem használtak. Az egyik olvasónk arra hívta fel a figyelmet, hogy hiába számolták a vásárlókat a bevásárlóközpont bejáratánál, az áruház tele volt.