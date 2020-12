Vajon kik irányítják Pécsen a járvány elleni védekezést?

A koronavírus-járvány második hulláma csak nem akar véget érni, így a kór elleni védekezésben részt vevő sok ezer ember áldozatos munkájára továbbra is nagy szükség van. A ragály első, tavaszi hadjárata idején nemcsak az országos operatív törzs alakult meg, hanem minden településen létrehoztak helyi operatív törzset a járvány elleni hatékonyabb védekezés érdekében. Sőt, a felsőoktatási intézményekben is külön operatív stábok irányítják és koordinálják a feladatokat. Sajnos érdeklődésünkre nem kaptunk választ a pécsi önkormányzattól arra vonatkozóan, hogy hányan és kik alkotják a kulcsfontosságú testületet, a PTE esetében ugyanakkor egyértelmű a felállás.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Bár az egész idei év a koronavírus-járvány elleni védekezéssel telik, arról nemigen esett szó, hogy Pécsen hányan és kik alkotják az önkormányzat által létrehozott helyi operatív törzset. Érdeklődésünkre mindössze annyit sikerült megtudnunk, hogy a polgármester irányításával rendszeresen ülésezik a koordinációs testület, amely a pandémia első hulláma alatt jött létre, és az őszi járványhelyzet miatt ismét gyakrabban ül össze.

– A helyi operatív törzsnek a helyi szintű járványügyi védekezés irányításához szükséges szakértők a tagjai. Ez a testület döntött tavasszal például arról, hogy Pécs minden más városnál hamarabb szerez be teszteket a fertőzöttek mielőbbi kiszűrése érdekében, vagy arról, hogy az önkormányzat ingyenesen oszt maszkot a pécsieknek. A polgármester a testülettel egyeztetve hozta meg a járványügyi védekezést segítő őszi döntéseit is, így például az önkormányzati intézmények dolgozóinak juttatott védőfelszerelésekről, vagy a COVID-központ folyamatos működését segítendő egészségügyi személyzet átirányításáról – közölték munkatársunkkal.

Azt tehát nem tudtuk meg, hogy az önkormányzat által létrehozott grémiumban kik „a helyi szintű járványügyi védekezés irányításához szükséges szakértők”. A titkolózás érthetetlen, hiszen számos települési önkormányzat elérhetővé tette a helyi testületben dolgozók névsorát. Így például Szentendrén tízen alkotják a stábot, a polgármester és a helyettese mellett a jegyző, a kabinetvezető, a rendészeti igazgató, a helyi önkormányzati szolgáltató cég vezérigazgatója, a városháza kommunikációs vezetője, a helyi kulturális központ ügyvezetője, az Egészségügyi Intézmények első embere és egy háziorvos vesz részt a testület munkájában – részletesen lebontva, hogy kinek mi a feladata.

A PTE nem titkolózik

Szerencsére a Pécsi Tudományegyetemen működő operatív stáb összetétele nem titkos. Pécs (és Baranya megye, valamint a régió) legnagyobb munkáltatója esetében egyértelmű és mindenki számára elérhetők a testület tagjairól és az operatív stáb feladatairól szóló információk.

Így tehát tudható, hogy az egyetem operatív stábjának vezetője az általános rektorhelyettes, Betlehem József professzor, szavazati jogú tagja még Decsi István kancellár, Sebestyén Andor, a Klinikai Központ elnöke, Lengvárszky Attila, a rektori kabinet vezetője, valamint a rektor által delegált egyik kari vezető.

A stáb munkáját tanácskozási joggal tíz állandó meghívott is segíti, így például a megyei kormányhivatal egyik népegészségügyi szakembere, a Szentágothai János Kutatóközpont virológiai kutatócsoportjának egyik tagja, a Kollégiumi Központ vezetője és a hallgatói önkormányzat elnöke is. A stáb munkájába ugyanakkor szükség szerint tanácskozási joggal egyéb szakértők, szervezeti egységek vezetői is bevonhatók. A stáb öt fő területen lát el intézkedési és koordinatív feladatokat, így az egyetemi szervezés-vezetés és koordináció, oktatás, betegellátás, sajtó és kommunikáció, valamint gazdasági és műszaki terület.

A testület heti rendszerességgel ülésezik, de szükség esetén az általános rektorhelyettes akár hetente többször is összehívja a tagokat. Az universitas vezetése tehát komolyan veszi a járvány elleni védekezést, az operatív stáb átlátható, pontosan meghatározott feladatok mentén tevékenykedik, s ha szükség hozza, akkor a várost érintő kérdésekben természetesen egyeztet az önkormányzat által létrehozott operatív törzzsel.