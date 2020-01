Vaklufis: Norbi a világ első és eddig egyetlen lufihajtogatója, aki nem látja a végeredményt

Lakatos Norbert hat éve kezdett lufit hajtogatni, de mostanra odáig fejlesztette tudását, hogy nemzetközi szintű vizsgát is tett. Méghozzá a világon elsőként tette ezt úgy, hogy nem lát semmit. A Kisharsányban élő Norbi története egyszerre megható és inspiráló is!

A Vaklufis. A névválasztás sem véletlen. Egyszerre meghökkentő, figyelemfelkeltő és érdekes. Norbi nemcsak lufis, hanem vak emberként hajtogat lufikat. Ezt pedig így, a nevével is hangsúlyozza. Vaklufis névvel járja az óvodákat, iskolákat, hogy felhívja az emberek figyelmét arra: meg lehet találni a kiutat, csak először magunkban kell rendezni a sorokat.

„Kaptam egy SMS-t, de a választ már nem tudtam megírni”

Norbi 12 éve vakult meg, egy teljesen ártatlan eset miatt. Fát akart behozni az udvarból, de belelépett egy szögbe.

– Bár a sebemet lekezelték, csonthártyagyulladást kaptam és felment a cukrom. Az orvosok hónapig azon dolgoztak, hogy ne kelljen levágni a lábam, de sajnos közben nem figyeltek a vércukromra. A magas vércukor és a csonthártyagyulladás miatt tönkrement a retinám. Pár hét leforgása alatt ott voltam, hogy vagy a lábamat vágják le, amivel a szögbe léptem, vagy a szemem világát vesztem el – meséli Norbi.

A lábát sikerült megmenteni, de a látását nem

– Nem nagyon emlékszem már a pontos részletekre, de az biztos, hogy ezután egy évig itthon ültem. Bár nem fájt semmim, a program az volt, hogy fájdalomcsillapítókat szedtem be. Reggel, délben és este. Ez tette ki a napomat – mondja Norbi, milyen mélypontra jutott, mikor megtörtént vele a tragédia.

Találkozott másokkal is

Aztán egy év után felkerült Budapestre, ahol olyan emberekkel találkozott, akik kedvet csináltak Norbinak az élethez.

– Üzletkötőként dolgoztam a „baleset” előtt és a véremben volt az utazás. Ez a vaksággal egyszerre megszűnt. De Budapesten találkoztam olyanokkal, akik vakon vezetnek céget, dolgoznak és meg tudták valósítani álmaikat – meséli Norbi, mi adta a kezdő löketet számára, hogy kezdjen foglalkozni magával.

„Hajtogass lufit, vakon!” – viccelődtek a haverok

Az akkor a húszas éve végén járó Norbi ugyan kezdett már talpra állni, de még kereste a helyét a világban, mikor egy buliban a haverjai poénkodni próbáltak vele, hogy miért nem hajtogat lufit, vakon, a kutyájával?

– Ők viccnek szánták, de én komolyan vettem és elkezdtem megtanulni a fogásokat. Sőt, ezt odáig fejlesztettem, hogy nemzetközi vizsgát is tettem – mondja Norbi, aki vakon elsőként és eddig egyedüliként rendelkezik ezzel a minősítéssel.

Veséjét is ki kellett venni

Amikor már úgy érezte, kezd sínre kerülni az élete, újabb csapás érte. Cukorbetegsége miatt, veséi annyira rossz állapotba kerültek, hogy új vesére és hasnyálmirigyre volt szüksége.

– Ez a műtét szerencsésen végződött. Az új vesémnek hála – ami működik is – már nem vagyok cukros – mondja Norbi.

Gyerekekhez viszi el a történetét

Norbi úgy gondolta, ennél rosszabb már nem történhet vele és tényleg muszáj talpra állnia, hogy erről meséljen is azoknak, akik esetleg nem értékelik az életüket vagy nem tudják elképzelni milyen sötétben élni. Vagy egyszerűen elmondani, hogyan kell egy vakon segíteni, ha meglátják az utcán.

– Először az utcán hajtogattam a lufikat, de sokan felfigyeltek arra, amit el szeretnék ezzel az egésszel érni és elkezdtek meghívni olyan helyre, ahol egyfajta érzékenyítést is végezhetek – mondja Norbi, akinek ez lett az új életcélja.

Norbi – bár korábban üzletkötőként már bejárta az országot – most Vaklufisként korzózik mindenfelé és egy-egy lufialkotás között történetéről is mesél. Többek közt arról is, hogyan járta meg Amerikát, ahol több ezer látó ember között vakként vett részt egy lufihajtogató versenyen.