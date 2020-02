Vakrandin vehettek részt a kalandvágyó olvasók

Feltűnő szalagcímek alapján kellett kitalálni, melyik könyvet rejtik a csomagolások.

„Bohóckodásnak indult, tragédia lett a vége” – mindössze ennyi állt nagy betűkkel egy gondosan becsomagolt könyvön, ennyiből kellett rájönni, pontosan melyik regényről van szó. Az egyik kollégám szerint ez a pár szó a Ragadozók között című könyvre utal, én viszont inkább Stephen Kingtől az Az című könyvre tippelnék. Az talán sosem derül ki, hogy melyikünknek volt igaza.

A feladványt a Csorba Győző Könyvtárban kaptuk, ahol pénteken ismét megszervezték a Valentin-napi vakrandit. Reggel nyolc órától mintegy negyven könyv várta az érdeklődőket az intézményben, mindegyiket becsomagolták, tartalmukról csak a fentihez hasonló szalagcímek árulkodtak. Ennek alapján kellett kiválasztani egyet, és csak kölcsönzés után, az épületen kívül derülhetett ki, kivel is töltik a látogatók az estét. Reméljük, senki nem bánta meg a döntését! A kezdeményezés sikerét mutatja, hogy kora délutánra már a kötetek fele elfogyott.

A feltűnő, kattintásvadász szalagcímek ötlete Dragomán Györgytől jött, aki a közösségi oldalán korábban megkérte követőit, hogy találjanak ki hasonlókat egy-egy könyvhöz. Az ötlet a pécsi könyvtár munkatársainak is megtetszett, ezért készültek most ezzel a Valentin-napi vakrandira. A programot minden évben megtartják, és mindig próbálnak megújulni. Volt, hogy csak egy egymondatos összefoglaló állt a csomagokon, máskor piktogramok segítettek kitalálni a címet. A kezdeményezéshez idén először a Zeneműtár is csatlakozott. Mivel a lemezeknél a szalagcímek nem működtek volna, így azoknál csak egy-egy szó utalt a tartalomra.