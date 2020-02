Vallottak vagyonukról a pécsi városvezetők – volt mit...

Határidőre leadták a pécsi politikusok is a vagyonnyilatkozataikat. Elsőként a város tisztségviselőit, a polgármestert és az alpolgármesterek dokumentumait tekintettük át.

Péterffy Attila (MPE–Öt Torony–Párbeszéd) polgármester felerészben birtokol egy Vörösbegy dűlőben lévő 103 négyzetméteres társasházi lakást, a hozzátartozó garázzsal, amelyet még 2002-ben vásárolt. A polgármester tavaly decemberben vett még egy 1100 négyzetméteres pécsi telken lévő – ismeretlen nagyságú – lakóházat is. Autója, motorja, vagy más járműve nincs. Annál több van azonban nemesfémből, amelyekből 2012-ben vásárolt még be: aranytömbből 3130 grammja, aranytáblából 150 grammja, aranylapkából 20 grammja van. Ezeknek értéke 40–50 millió körül alakul, bár ezt nem tüntette fel.

A politikusnak különböző Magyar Állampapírból közel 35 millió forintja van, más típusú befektetési jegyekből, részvényekből, kötvényekből számos akad, értékük együttesen 45 millió forint körül alakul függően a dollár, a svájci frank árfolyamától, a papírok aktuális értékétől. Mindezek mellett van még 17 950 eurója, ez nagyjából 6 millió forintnak felel meg. Pénzintézeti számlakövetelése nagyjából 7 millió forint, 50 milliós banki tartozása van. A polgármesteri fizetésén túl más jövedelemmel nem rendelkezik.

A fővárosi lakás mellett tengerparti nyaralója is van

Ruzsa Csaba Roland alpolgármester egy 2009-ben vásárolt 1580 négyzetméteres pécsi telken épült 288 négyzetméteres családi házat – garázzsal együtt – tudhat magáénak, valamint egy 2004-ben vett fővárosi 84 négyzetméteres társasházi lakás – illetve két garázs – felét.

Bükkfürdőn egy 6800 négyzetméteres telek 27-ed része az övé, tavaly egy 100 négyzetméteres – még építés alatt álló – társasházi lakást vásárolt meg a XI. kerületben. Balatonmáriafürdőn 120 négyzetméteres nyaralónak a negyedét tudhatja magáénak, amit 1996-ban örökölt. Az alpolgármester Horvátországban saját nyaralóban pihenhet, hiszen két, összesen 180 négyzetméteres apartmanja is van Zadartól nem messze, amelyeket felerészben birtokol. A tengerparton pedig egy 2010-ben vett A4-es kombi Audival, vagy egy 2019-től bérelt A6-os kombi Audival cirkálhat. 2010-ben Zsolnay étkészlettel lepték meg ajándékba, nagyjából 26 millió forintja van Magyar Állampapírban és befektetési jegyben, valamint 3 millió forint értékű nyugdíjbiztosítással és 900 ezer forintnyi készpénzzel is rendelkezik. Egy kft.-nek 70 százalékban a birtokosa. Alpolgármesteri fizetésén túl a Pécsi Tudományegyetemtől bruttó 250 ezer forintnyi jövedelmet is kap.

Bognár Szilvia (MPE-DK) alpolgármester 50 négyzetméteres pécsi társasházi lakással rendelkezik, amit még négy éve vett meg. A Fejér megyei Vajtán egy 2700 négyzetméteres telken álló 117 négyzetméteres lakóház birtokosa 2013 óta, szintén Vajtán van még egy 2800 négyzetméteres telken lévő – ismeretlen méretű – lakóháza, amit 2011-es adásvétellel szerzett meg. Nyugdíjpénztári megtakarítása 1,5 millió forint értékű, van még nyugdíj- és balesetbiztosítása is, takarékbetétben pedig hárommillió forint megtakarítása. A politikus 15,2 millió forintnyi készpénzzel rendelkezik, valamint egy betéti társaság 99,9 százalékban az övé.