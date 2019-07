Válogathatunk az albérletek között

Az egyetemisták csak szeptemberben kezdenek, de már most beindult a pécsi albérletpiac, sokan már júniusban kivették a lakásokat. A kínálat bőséges, ezért az árak sem tudtak emelkedni.

Javában tart a nyári szezon a pécsi albérletpiacon, most leginkább az egyetemisták keresgélnek. A felsőbb évfolyamosok közül azok, akik új lakásba akartak költözni, azt már júniusban megtaláltak, de érdeklődnek azok is, akik szeptemberben kezdik első évüket az egyetemen.

– A pécsi piacon túlkínálat van, nagyon sok lakást szeretnének kiadni – tudtuk meg Ertl Dánieltől, a pécsi Student Service munkatársától. – Ebből kifolyólag idén az árak sem tudtak emelkedni.

A szakértő azt is elmondta, a piacon versenyhelyzet alakult ki a hirdetők között. Vannak, akik alacsonyabb áron kínálják a lakásokat, ezek hamar el is kelnek, a többiek türelmesen várnak, és talán majd nyár végén viszik le a díjakat.

Az elmúlt években voltak olyan időszakok, amikor nem igazán lehetett értékesíteni a nagyobb lakásokat, most már ezek is jól mennek. Főleg azok vesznek ki közösen albérletet, akik kollégiumból költöznek ki, hogy így csökkentsék a költségeket. De például a németek is szívesen költöznek össze ketten-hárman egy lakásba.

– Vannak, akik inkább egyedül vesznek ki egy garzont – mondta el Ertl Dániel. – Ezek előnye, hogy a bérleti díj és a rezsiköltség is alacsonyabb.

Érdemes tehát körülnézni a piacon, mert nagy a kínálat, viszont ha találunk egy jó ajánlatot, akkor arra csapjunk le minél előbb. Nem jó halogatni a döntést, hiszen egy lakásra többen jelentkeznek be, és ők elvihetik az orrunk elől.