Változásokat hozott a vírus, szervezettebb, pontosabb az ellátás

A járványügyi korlátozások enyhülésével a háziorvosi rendeléseken is változásokkal találkozhatunk. Kezd visszatérni a megszokott rendszer, ám némileg átalakulva. Vélhetőleg már sosem lesz ugyanolyan, mint a vírus megjelenése előtt, ez azonban számos pozitív következményt is jelent, amelyek lehetővé teszik a rugalmasabb, gyorsabb betegellátást. Az aktuális helyzet tapasztalatairól dr. Kacsala Norbert háziorvost kérdeztük.

A járványhelyzet alatt az egészségügyi ellátás az egybehangzó szakmai vélekedés szerint sokkal szervezettebbé, feszesebbé vált. Úgy tűnik, mostanra sikerült olyan rendszert kialakítani, mellyel többségében elégedettek az ellátásban érintett betegek.

Korábban ambuláns alapon, szabadon érkezhettek a betegek a háziorvosokhoz, egyenlőtlen eloszlásban. Ez számos dolgozó korú beteget eltántorított az ellátás igénybevételétől, hiszen gyakran tömött sorokban, órákig kellett várakozni az orvoshoz való bejutásra.

Jelenleg minden nem akkut panasszal való látogatáshoz előzetesen kell időpontot foglalni telefonon, üzenetrögzítőn, e-mailben, vagy akár Facebookon. Minden esetben igyekeznek a lehető leghamarabb időpontot adni annak, aki személyes vizsgálatra szorul, azonban a „telemedicina” továbbra is működik. Aki a szokásos gyógyszerét kívánja felíratni, elég ha telefonon jelzi, s ez online kiállítható, továbbá beutaló is adható elektronikus úton. Fontos, hogy a háziorvos elérhető legyen, így minden látogatás előtt telefonos egyeztetésre is lehetőség van, így akár enyhe esetekben személyes megjelenés nélkül is megbeszélhető a probléma. A kialakult új rendszerben az akut, súlyos panaszokkal pedig bármikor, foglalás nélkül is azonnal fogadják a betegeket.

Csak az oltással védekezhetünk

Egyértelmű a tudományos konszenzus: a negyedik hullám hazánkban sem kerülhető el. A legtöbb, amit tehetünk, hogy mindkét oltást felvesszük, a következő hullámot kiváltó delta variáns ellen ugyanis csak egy oltás minden bizonnyal nem lesz elegendő. A duplán oltottak azonban, ha el is kapják a vírust, enyhe panaszokkal túl lehetnek rajta. Továbbra is figyeljünk a higiéniára, kézfertőtlenítésre, s nagy tömegben bizony érdemes elővenni a maszkot is. Természetesen közös cél, hogy a járványhelyzet véget érjen, amelyből az oltás jelentheti az egyetlen lehetséges kiutat.

Egy útkereszteződés példáján

A változások a háziorvos szerint egy útkereszteződés példáján érzékeltethetők. Ha nincs forgalmi lámpa, akkor az erőteljesebben fellépő sofőr jut át elsőként, s a szerencse is nagy szerepet játszik abban, ha valaki várakozás nélkül áthaladhat. A lámpák azonban összehangolt rendszert alakítanak ki. Előfordul várakozás, de összességében rövidebb ideig, átlátható módon. Türelmet és rugalmasságot kérnek a betegektől, cserébe időpontokat is pár napon belül, rugalmasan adnak, s a személyes látogatás lehetőségét mindenkinek biztosítják, aki ezt a megoldást preferálja.