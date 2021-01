Változatos és eseménydús évet tudhatunk magunk mögött

Nézzük hónapról-hónapra, melyek voltak a legérdekesebb témák Pécsett és Baranyában.

Január

Az év elején a pécsi Tüke Busz Zrt. egyik szakszervezete belengette, hogy sztrájkba lépnek, ha a városháza nem teljesíti az általuk kezdeményezett béremelést. Egy másik témával is többet foglalkoztunk, a Pécsre szervezendő májusi melegfelvonulással. Ellene több politikus is felszólalt, illetve aláírásgyűjtés indult a megrendezése ellen. Később a májusra meghirdetett felvonulást a koronavírus terjedése miatt a szervezők lemondták. Egy iskola ügye is az országos média figyelmébe került, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola az általa működtett abaligeti általános iskoláról lemondott, amely a Pécsi Tankerülethez került szeptembertől. A hónap végén győztest hirdettünk a Tündérszépek 2020 országos szépségversenyen, amit idén is megrendezünk. A koronát és a fődíjat a 700 jelentkező közül Tótpeti Lili vihette el.

Július

A pécsi De Re Luigi Attila „Rain” című filmje is a nyertesek közé került a Cannes-i World Peace & Tolerance Smartphone Humanitarian Gálán. A mobiltelefonnal készített alkotás a karantén időszaka alatt a nők ellen elkövetett erőszakról szólt. A film arra hívta fel a figyelmet, hogy ha bajban van egy nő, ne féljen segítséget kérni. A filmsiker mellett egy másik örömhír is érkezett, Hargitai János országgyűlési képviselő bejelentette, Orbán Viktor miniszterelnök írásban is megerősítette, hogy támogatja az új PMFC stadion megépítését. A beruházásról ősszel döntött a kormány: a PMFC arénája 8000 fő befogadására lesz alkalmas, és megfelel majd az Európai Labdarúgó-szövetség előírásainak. Kásler Miklós azt a feladatot kapta a kormánytól, hogy készítsen előterjesztést a beruházás előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről.

Március

A koronavírus megjelent Magyarországon. Az első baranyai megbetegedésről a kővágószőlősi polgármester számolt be. Azt írta, hogy a településükön is felbukkant a vírus, egy embert vittek kórházba. Pár napra rá aztán egyre több megbetegedésről kaptunk hírt, érkeztek bejelentések Mohácsról, Bólyból, Pécsről. Értelemszerűen ezt követően kialakították Pécsen a Koronavírus Ellátó Központot – a helyszín a volt megyei kórház lett, a Garay utcában. A vírus gyors terjedést megakadályozandó lezárták a határokat, kijárási korlátozásokat vezettek be, betiltották a nagyobb rendezvényeket, a mozik, színházak is bezártak, az üzletek, éttermek legfeljebb délután háromig maradhattak nyitva. Az időjárás is megváltozott, a kellemes napsütést, a plusz fokokat mínuszok váltották fel, és március végén komoly mennyiségű hó lepte be a baranyai tájat.

Szeptember

Időközi helyhatósági választást tartottak Mohácson, mivel a képviselő-testület a nyáron feloszlatta magát. A polgármesteri címért Szekó József tragikus halálát követően a 2019-ben megválasztott Csorbai Ferenc (Változást Akarók Nemzedéke Közéleti Egyesület), Pávkovics Gábor (Fidesz-KDNP), illetve Bernáth Csilla (Mi Hazánk Mozgalom) szállt harcba. A Duna-menti város új polgármestere Pávkovics Gábor lett, aki voksok 56,44 százalékát szerezte meg. Kiderült, hogy a pécsi Király utcában évek óta üresen álló, a pécsiek által FEK-ként emlegetett épület a Mathias Corvinus Collegium (MCC) tehetséggondozási központjaként éled újjá. Az MCC elkötelezett amellett, hogy a műemlékvédelmi előírások szigorú betartása mellett az épület régi fényét visszaadja, és abban a pécsiek számára is nyitott közösségi szolgáltatásokat alakítson ki.

Február

Ekkor még nem tudhattuk, hogy a megszokott életünket nagyban befolyásolja majd a koronavírus. A Kínából elindult járványnak még nem voltak ekkor magyar érintettei, de már érezhettük, az ajtókon kopogtat a vírus. Kemenesi Gábor virológus, a PTE Szentágothai Kutatóközpont munkatársa lapunknak elmondta, a legfontosabb, hogy a behurcolt eseteket időben felismerjük, izoláljuk, szüntessük meg az átadási lehetőségeket. Ebben a hónapban még megtartották a hagyományos télűzőt, a Mohácsi Busójárást, amin több tízezren vettek részt, a résztvevők szórakoztatásáról 64 busócsoport 1750 busója és egyéb maskarása gondoskodott. Nem maradt el a Pécsi Tudományegyetem Kolbásztöltő Versenye az Ifjúsági úton. A töltés után ki is sütötték a kolbászokat, zsűriztetni is lehetett az elkészült finomságokat, majd kezdetét vette a kolbászevő verseny.

Augusztus

Felütötte fejét a koronavírus a PTE egyik gólyatáborában. Két fiatalnál mutatták ki a fertőzést, 43-an kerültek karanténba. A gólyatáborban 200-an voltak, akiket buszokkal szállították haza. Pár napra rá az egyetem lemondta az összes gólyatábort a diákok védelme érdekében. Nyáron újra ráterelődött a figyelem a Misina-tetőre, ugyanis korábban elkezdődött ezen a területen egy építkezés, ami leállt. A pécsi városvezetés egy ötletpályázatot írt ki, amelyben a lakók segítségét kérték, hogy mi legyen a projekt sorsa. A vírus terjedése miatt több nagyobb rendezvényt lemondtak már korábban, de volt olyan, amit a nyár végre helyeztek át. Augusztusban végleg eldőlt, hogy az idei Pécsi Országos Színházi Találkozó elmarad, hasonlóan a több ezer fiatalt vonzó Fishing on Orfűt is lemondták, illetve a pécsi Szamárfül Fesztivált sem tudták megtartani.

Május

Több mint egy hónap után újra kinyitottak a mozik, éttermek, szálláshelyek, és a sportrendezvényeket is nézők előtt tarthatták meg, igaz, kizárólag szájmaszk használata mellett. A hónap végén aztán a strandok is megnyitottak – kivéve az orfűi akvapark. A tulajdonos, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. akkor annyit közölt, az ingatlan értékesítésének előkészítése zajlik, ezután kerülhet sor az elektronikus Aukciós Rendszeren keresztül a licitálásra. Az akvaparkot később többször is meghirdették, de nem kelt el. A Gyermeknapra mosolyt próbáltunk csalni a gyerekek arcára, így kívánságokat teljesítettünk. Az egyik édesanya azt szerette volna, ha kisfiai találkozhatnának Győrffy Pállal, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjével. A vírus miatt videóüzenetben jelentkezett be Győrffy Pál, a baranyai testvérek ennek is nagyon örültek.

November

A hónap elején egyre több koronavírusos megbetegedés, haláleset történt, emiatt újabb szigorításokat vezetett be a kormány: újra bezártak az éttermek, sörözők, középiskolák, egyetemek, és este nyolctól hajnaloig tartó kijárási korlátozásokat vezettek be. A hónap közepén felszállt a füst, a Pécsi Nemzeti Színházat Lipics Zsolt vezetheti, és kiderült, hogy Felföldi László lesz az új pécsi püspök, aki a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébánosa volt korábban. Beiktatása 2021. január 6-án lesz a pécsi székesegyházban. November végén felgyúltak az ünnepi fények a pécsi Mindenki Karácsonyfáján, ezzel kezdetét vette a megszokottnál visszafogottabb adventi időszak. A nagy készülődésbe egy malőr is becsúszott, a Mindenki Karácsonyfája alá elfelejtették kihelyezni a betlehemet, amit később pótolt a városháza.

Június

Újra megnyitottak a határok, megszűnt a veszélyhelyzet, továbbá a 65 év felettiek vásárlási idősávját is eltörölték, de kötelező maradt a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben. Lassan visszatért a megszokott élet, igaz a ballagás nem a hagyományos menetrend szerint zajlott. Több helyen csak a végzősök lehettek jelen, illetve videóban köszöntek el, vagy így vettek búcsút tőlük tanáraik és az iskola diákjai. A hónap közepén elkezdődött a pécsi Centrum parkoló rekonstrukciója, elsőként az Ifjúsági-ház felújítása 2019 szeptemberében, a második ütemben a parkoló felújítása indult el. A beruházás több mint egymilliárd forintból valósult meg. A trianoni diktátum 100 évfordulóján őrtüzek gyúltak az országban, illetve az elcsatolt részeken. A pécsi Széchenyi téren is megemlékeztek az évfordulóról: száz önkéntes egy krisztogramot formázott.

December

Súlyos, 6,3-as erősségű földrengés rázta meg Horvátországot, amely emberéleteket is követelt. A rezgéseket Magyarország egész területén érezni lehetett, Baranyában kisebb károkat okozott a rengés, falak repedtek meg, kémény dőlt le. A pusztító erejű földrengést számos utórezgés követte, ezek közül tegnap reggel negyed 7-kor a Richter-skála szerint 5,1-es, majd a 11 perccel későbbi, 4,9-es erősségű földmozgást észleltek a műszerek, amit a baranyai lakosok is érzékeltek. Horvátország az Európai Unióhoz fordult segítségért, sátrakat, világítóeszközöket, összecsukható ágyakat és hálózsákokat kért a tagállamoktól. Magyarország délnyugati szomszédunk támogatására az elsők között jelezte segítő szándékát, ezért 250 összecsukható tábori ágyat és 250 hálózsákot ajánlott fel, amit Horvátország el is fogadott.

Április

A koronavírus.gov.hu oldalon elérhetővé vált megyékre lebontva a fertőzöttek száma. A legelső adatok szerint Dél-Dunántúlon a legfertőzöttebb Baranya megye volt 19 beteggel, Somogyban 11-et, Tolnában 7-et regisztráltak. Több településen elindult a közterek fertőtlenítése. A forgalmasabb buszmegállókat, a gyakran használt járdaszakaszokat, illetve az ezek környezetében lévő hulladékgyűjtőket, köztéri bútorokat, korlátokat permetezték védőruhába öltözött emberek. Elindult az iskolákban a távoktatás, előkerültek a okostelefonok, laptok, számítógépek, ezeken keresztül tartották a kapcsolatot a diákok a tanáraikkal. A vírus a gazdaságot sem kímélte, többen vesztették el a munkahelyüket, ezért a kormány munkahelyvédelmi, gazdaságélénkítő programot indított. Mint közölték, amennyi állás a vírus miatt megszűnik, annyit hoznak létre.

Október

Felállították Pécs Szemét. Nem kell megijedni, egy harminc kabinnal ellátott, ötven méteres óriáskerék érkezett a Lánc utcai rendelőintézet elé, ami korábban Siófokon működött, és a tervek szerint 2021. májusáig a baranyai megyeszékhelyen marad. Elkezdték építeni az új pécsi vásárcsarnokot, ami nem várt felháborodással járt. Kiderült, hogy a régit 2021 nyarán bezárják, és egy másik pécsi helyszínen biztosítanak lehetőséget az árusoknak, őstermelőknek. Az árusok aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy ne zárják be a régi vásárcsarnokot, míg az új meg nem épül. Megemlítették, több mint száz család megélhetését veszélyezteti a bezárás. Az árusok egy csoportja tárgyalóasztalhoz ült a város vezetőivel, hosszas egyeztetés után megszületett az egyezség, a régi vásárcsarnok 2021 végéig nyitva marad.