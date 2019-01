Változatos programokkal várják idén is a látogatókat a várban

A pécsváradi vár idén is számos programmal készül, amik között a kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatják a nekik tetszőt. A hagyományőrző rendezvények mellett koncertek és tematikus vacsoraestek is várnak az érdeklődőkre.

Nagy érdeklődés övezte tavaly a pécsváradi vár három saját szervezésű rendezvényét, ezért azokat 2019-ben is biztosan megtartják.

Az egyik ilyen az áprilisban megrendezett, a bencés szerzetesek gyógyító hagyományaira épülő Ispotályos hétvége volt. Az egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadások, ételkóstolók mellé gyerekprogram társult – mondta Gászné Bősz Bernadett, a vár szakmai vezetője.

– A Vár napját már több mint tíz éve minden nyáron megrendezzük, ami kifejezetten családi program, a kicsiket például kincskereséssel várjuk, a napot pedig tűzugrással zárjuk.

A tavalyi év legsikeresebb, saját szervezésű rendezvénye a Határtalan lakoma volt, amit 2018 szeptemberében már negyedik alkalommal tartottak meg a várban. A hagyomány 2015-ben indult az egykori apátsági birtok falvainak közös főzésével, amit azóta is megismételnek minden évben. A tavalyi eseményre a térségi települések közös testvérvárosából is jöttek vendégek. A rendezvény nagyon jó hangulatú volt, a résztvevők több mint negyvenféle étel közül kóstolhattak.

– A saját szervezésű rendezvények mellett számos városi programnak is a vár ad otthont – tudtuk meg a szakmai vezetőtől. – Ezek közül talán a Szent György Napi Borversenyt és Borbált érdemes kiemelni.

A bor- és pálinkabírálat a nemrég felújított várpincében zajlik, amit este bál koronáz meg. Továbbá a Szent István Napok programjának részeként 2018 augusztusában a várszínháznak négy előadása volt, amihez koncertek, néptáncfellépések társultak. Halász Judit koncertje volt ekkor a leglátogatottabb több mint ezer vendéggel.

Idén a hagyományos programok mellett tematikus vacsorákkal is készülnek, amik egy adott naphoz vagy alapanyaghoz kapcsolódnak, legközelebb Valentin-napon várják majd a párokat.

A szálloda fejlesztése az elsődleges

A vár infrastruktúráját néhány évvel ezelőtt már rendbe tették, de a fejlesztések azóta is folyamatosak. A tavalyi évben a konyha és az étterem modernizálása volt fókuszban. Az elavult gépeket újakra cserélték, a napokban zajlanak az utolsó simítások. Idén a vár vezetése a szállodát tette a középpontba, elsősorban a szobák berendezését szeretnék fejleszteni. A szállóvendégekre is kiemelt figyelmet fordítanak, azt szeretnék, hogy minél élménytelibb legyen számukra az a pár nap, amit a várban töltenek. Mivel a múzeumnak valamivel kevesebb látogatója volt, ezért terveket dolgoznak ki arra vonatkozóan, hogyan lehetne vonzóbbá tenni a tárlatot.

Esküvői helyszínként is népszerű

Nemcsak a programokat, hanem a várban működő múzeumot, szállodát és éttermet is sokan látogatják. A múzeumba 2018-ban 13.870-en váltottak jegyet, ennél a vár teljes látogatottsága valamivel nagyobb volt. A szálloda már a 2017-es évben is megfelelően működött, ez tavaly tovább javult, 7200 vendég-

éjszakát könyveltek el. A vár lakodalmas helyszínként is egyre népszerűbb. Esküvőket 160 főig tudnak vállalni, de Gászné Bősz Bernadett-től megtudtuk, hogy idén egy közel 300 fős lakodalmat is rendeznek. Körülbelül 40 pár mondta ki vagy ünnepelte a várban a boldogító igent 2018-ban, idén ez több lesz, a 2019-es szezon már tavaly ősszel megtelt.