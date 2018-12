Változik az ünnepek alatt a menetrend, az üzletek nyitvatartása is módosul

A karácsony egyet jelent azzal, hogy sokan útra kelnek, hogy meglátogassák a távol élő rokonaikat. Azoknak, akik autó helyett valamilyen tömegközlekedési eszközt szeretnének igénybe venni az utazáshoz, figyelniük kell arra, hogy az ünnepek a menetrendekben is változásokat hoznak.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halételt kerüljön az asztalra karácsonykor!

Karácsony idején a vonatok, helyi- és távolsági buszok menetrendje is változik. Mivel idén december 24-e is munkaszüneti nap, ötnapos hosszú hétvégének nézünk elébe, ezért fokozottam kell figyelni, hogyan utazhatunk tömegközlekedéssel. A MÁV közleménye szerint a vonatok december 23-án, 24-én és 25-én ünnepnapi, 26-án pedig vasárnapi rend szerint közlekednek. A korábbi évek tapasztalatai alapján az ünnep előtt és után is jelentős forgalomra számítanak, ezért egyes vonalakon mentesítő járatokat indít a vasúttársaság, az InterCity-vonatokhoz pedig igény szerint plusz kocsikat csatolnak, így segítve a könnyebb eljutást. Közleményükben arra is figyelmeztetnek, hogy a megnövekedett utasszám miatt érdemes a jegyet az utazás előtt akár több nappal megvásárolni.

Pécsett, a helyi járatú autóbuszok menetrendjében is változást hoz az ünnep. December 24-én a buszok szabadnapi rend szerint közlekednek 15.35-ig, utána pedig külön kiadott menetrend alapján indulnak a járatok. December 25-én és 26-án munkaszüneti napnak, míg december 27-én csökkentett járatszámmal, de munkanapnak megfelelően járnak a buszok. A Tüke Busz Zrt. ügyfélszolgálati irodája december 24. és 26. között zárva lesz, legközelebb 27-én nyit ki. A bérletpénztárakban a távolsági autóbusz állomáson és a Csontváry utcában 24-én délig tudunk ügyet intézni, a következő két napban azonban zárva tartanak.

Aki pedig távolsági busszal szeretne utazni karácsonykor, annak tudnia kell, hogy december 22-én a szabadnap, december 23-án pedig a munkaszüneti nap szerinti rend alapján közlekednek a járatok. December 24-én szintén a szabadnapi menetrend lesz érvényben, de bizonyos korlátozásokkal. December 26-án pedig a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti nap szerint indulnak a járatok. Az ünnepet követő első munkanapon, 27-én pedig a tanszünetes munkanapi menetrendnek megfelelően buszozhatunk.

Ingyenes lesz a parkolás a megyeszékhelyen az év végén Nemcsak a vonatok és buszok menetrendje módosul karácsony alatt, hanem a parkolás és az üzletek nyitvatartása is változik. A Biokom tájékoztatása szerint Pécsett a parkolás december 22-én 13 órától díjmentes lesz az ünnepek alatt és a két ünnep közötti munkanapokon is. Aki az utolsó pillanatra hagyja a bevásárlást, annak 24-én még lehetősége lesz beszerezni az ajándékokat és az ünnepi vacsorához az alapanyagokat, az üzletek legkésőbb délután két óráig nyitva lehetnek. A hulladékszállítási rendben viszont nem történik változás, december 24-én, 25-én és 26-án is lesz hulladékszállítás Pécsen, illetve azokon a településeken, ahol ezekre a napokra esik a megszokott szállítási nap.

