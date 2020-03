Változnak a munkavállalás feltételei a briteknél

Szigorúbb feltételekkel kaphatnak munkát a külföldiek Nagy-Britanniában jövő évtől. Ez nem vonatkozik azokra az európai uniós állampolgárokra, akik még idén törvényesen letelepednek ott.

Átmeneti időszak vette kezdetét Nagy-Britannia Európai Unióból való kilépése után, amikor még lényeges változás nem történik a kint élő külföldi – köztük sok ezer baranyai – munkavállalók és diákok szempontjából. Ennek lejárta után, vagyis 2021. januárjától viszont szigorodnak a külföldiek munkavállalásával kapcsolatos szabályok, erről a brit belügyminisztérium adott ki tájékoztatást. Egy pontozásos elbírálási rendszert vezetnek be, amely egyformán érvényes az EU-ból és az unión kívüli országokból érkezőkre.

– Ahhoz, hogy valaki az átmeneti időszak után munkát kapjon kint, legalább hetven pontot kell összegyűjtenie – hangsúlyozta Kerner Barbara, a Baranya Megyei Európai Információs Pont irodavezetője. – Maximum tíz pont adható a jó angol nyelvtudásra, húsz a meglévő munkaszerződésre, és húsz a megfelelő szakképzettségre.

Az irodavezető hozzátette, hogy ezeken kívül extra pontok is gyűjthetők akkor, ha például hiányszakmában helyezkedünk el vagy magasabb képzettségünk van. A mezőgazdasági idénymunkában is változások várhatók már az idei évtől. Tízezerre emelik azoknak a munkavállalóknak a számát, akiket külföldről hozhatnak be kimondottan ezekre a munkákra, ők azonban csak hat hónapot maradhatnak. A kint tanulni vágyó diákoknak pedig az átmeneti időszak után bizonyítani kell a nyelvtudásukat, valamint azt, hogy el tudják tartani magukat.

A legtöbben most nem felelnének meg

A brit belügyminisztérium tájékoztatójában megerősítette, hogy azok a külföldi EU-állampolgárok, akik 2020. december 31-éig törvényesen és életvitelszerűen letelepednek Nagy-Britanniában, továbbra is maradhatnak az országban megszerzett összes jogosultságuk megtartásával, ha meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért folyamodnak.

Ezekkel a szigorításokkal a brit kormány az alacsony szakképzettségű külföldi munkaerő foglalkoztatásának visszaszorítását célozza. Ehhez kapcsolódó érdekes adat, hogy amennyiben a pontozásos rendszert most vezetnék be a szigetországban, a jelenleg kint dolgozó EU-s állampolgárok mintegy hetven százaléka nem felelne meg a szükséges kritériumoknak.

Vízum kell majd a munkavállaláshoz

Kerner Barbarától azt is megtudtuk, hogy Nagy-Britannia fokozatosan eltörli, hogy személyi igazolvánnyal lehessen belépni az országba. Az átmeneti időszak után a tartós munkavállaláshoz vízumra lesz szükségünk. Ezért annak, aki hosszabb időre tervezi kintmaradását, vagy rendszeresen kell a szigetországba utaznia, érdemes már most útlevelet csináltatnia. Az irodavezető pedig továbbra is azt tanácsolja az érintetteknek, hogy hivatalos forrásokból tájékozódjanak Nagy-Britannia kilépésével kapcsolatos legújabb fejleményekről. A brit kormány honlapján magyar nyelven is elérhetők a legfontosabb információk, de kérdéseinkkel felkereshetjük a megyei Európai Információs Pontot is.