Változott a forgalmi rend a felüljárón

Aki tegnapelőtt este az Árpád-hídon – a pécsiek körében csak egypúpúnak nevezett felüljárón – keresztül akart áthaladni, az meglepődve tapasztalta, hogy forgalmirend-változás történt.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Három hónapja álltak neki a híd felújításának, mert a belvárost a Kertvárossal összekötő felüljáró szerkezete a hosszú évek során elhasználódott. A munkálatok április közepén kezdődtek és több mint egymilliárd forintból kap teljesen új köntöst a felüljáró. Először a belváros irányából, a jobb oldalsó résznek álltak neki a szakemberek, és ahogy két hete, július ötödikei lapszámunkban megírtuk, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. sajtóosztálya akkori válasza alapján, hogy várhatóan a július kilencedikén kezdődő héten a másik oldalnak is nekiállnak.

Az autósok a három hónap alatt megszokták a forgalmirend-változást. Sokuk rutinból akart besorolni a megfelelő sávba hétfő este a Árpád-hídon, mikor meglepődve tapasztalták, ez már nem lehetséges. Ugyanis a kivitelező cég hétfő este a már felújított oldalra terelte a forgalmat, ahol szintén egy-egy sávot használhatnak majd a közlekedők. A beruházó a pécsi Árkád irányába tartó oldalt is felújítja. A most életbe lépett korlátozások a helyi és a távolsági buszközlekedést is befolyásolják, hiszen a közútkezelő cég táblát helyezett el a híd alján, mely az új leosztásban a lekanyarodást tiltja az Ipar út felé.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A felújított oldalon eddig összesen több mint kétezer tonna aszfaltot dolgoztak be a szakemberek. Felmarták az aszfaltot, majd új burkolattal látták el. Elvégezték a szigetelést, megújultak a szegélyek és a vízelvezető rendszer. A híd teljes rekonstrukciója hat hónapot vesz igénybe, azaz a tervek szerint októberre fejeződhet be.

Már most valószínűsíthető, hogy szeptember elején, az iskolakezdés ideje alatt kisebb dugók alakulhatnak ki ezen a részen, ha az autósok nem találnak maguknak mentesítő útvonalakat, hasonlóképpen mint tavasszal. Akkor sokan, hogy hazaérjenek a Kertvárosba, a Megyeri út, és a Tüzér utca felé vették útjukat, így a torlódások a város más pontján alakultak ki.