Van, ahol a fiatalok is beleszólhatnak a települések életébe

Az mindig dicséretes, ha egy önkormányzat figyel minden korosztály igényeire.

Pécsváradon jövőre lesz 20 éve, hogy a városban ifjúsági önkormányzat alakult. Itt nagyon aktívak a fiatalok, a legutóbb megválasztott képviselő-testület tagjai számos színvonalas programot szerveztek, emellett pályázat elkészítésében és az ifjúsági klub felújításában is közreműködtek. Jéhn Márk ifjúsági polgármester elmondta, a város képviselő-testületi ülésein hozzászólási joggal részt vesz az ifjúsági polgármester is, és bár szavazati joga nincs, a fiatalok álláspontját képviseli, melyet figyelembe is vesz a testület.

Szederkényben is van hasonló kezdeményezés, sőt, ha a járvány nem akasztotta volna meg a folyamatokat, akkor már itt is megalakult volna az ifjúsági önkormányzat. Ulbert Renáta, a község alpolgármestere elmondta, párbeszédet kezdeményeztek a fiatalokkal, szeretnék őket bevonni a falu életébe. A pécsváradi Fiatalok a Részvételért Egyesület gesztorsága mellett pályázatot nyújtottak be az Európai Unió Erasmus+ programjába „Fiatalok a párbeszédért Szederkényben” címmel, melyen támogatást is nyertek. Ez ez összeg lehetőséget ad arra, hogy 14 alkalommal, havonta egyszer workshopra hívják a fiatalokat, hiszen szeretnék tudni, hogy ők mit várnak el a település vezetőitől, és hogyan segíthet az önkormányzat abban, hogy jobban érezzék magukat a faluban.

– Egy rendezvényen már túl vagyunk, és érezzük a fiatalok aktivitását. Sajnos a második alkalmat már a járványhelyzet miatt le kellett mondanunk, de reméljük, hogy folytatódhat ez a kezdeményezés – mondta az alpolgármester.

Mindannyian fejlődnek a tapasztalatszerzéssel

A gyermek és ifjúsági önkormányzat fogalma nem magyar találmány, az első gyermekönkormányzatok 1992-ben francia minta alapján jöttek létre hazánkban. Céljuk, hogy a településen élő fiatalok a korosztályuk érdekeit képviselni tudják azáltal, hogy együttműködnek az önkormányzattal. Az aktív ifjúsági önkormányzati munka által a fiatalok olyan készségekre tesznek szert, melyek által problémamegoldó képességük nő. Megtanulhatnak pályázatot írni, programot szervezni, számos nem formális képzésen vehetnek részt. Működésük akkor lehet sikeres, ha ahhoz a felnőtt önkormányzat pénzeszközöket és döntési jogköröket ad át, ha véleményüket az őket érintő kérdésekben nemcsak kikéri, de komolyan is veszi.