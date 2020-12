Van, ahol még ma is vesznek fel ételrendelést

A házi kosztnál sokak szerint nincs finomabb, ugyanakkor évek óta egyre megszokottabb, hogy a családok a közeli étteremből rendelik meg az ünnepi menüt.

November elejétől zárva tartanak az éttermek, azonban sok vendéglátóhely alkalmazkodott az új körülményekhez, és kiszállítják a finomságokat. Bőséges hidegtálakat, sültes tálakat, vagy akár egytálételeket is rendelhettek az ünnepi vacsorához azok, akik nem szerették volna a konyhában robotolva tölteni az év utolsó napját. Egy átlagos család körülbelül 12-15 ezer forintból tudott bőséges tálat rendelni, szilveszterre és az újév első napjára is.

Lencsegulyás, korhelyleves és malacsült

– főként ezekkel a hagyományos szilveszteri ételekkel készültek ajánlatukban a baranyai éttermek az év utolsó napjára, de sok helyen készültek egyéb finomságokkal is a vendégeik számára. A karácsonyhoz hasonlóan nagyon sokan rendelik házhoz a szilveszteri vacsorát is. Annak is érdemes körülnézni, aki eddig nem gondolkodott ilyen megoldásban, hiszen van olyan étterem, ahol még ma is vesznek fel rendelést, de több helyen már ezen a napon csak a sütés-főzéssel, és a kiszállítással foglalkoznak. Aki pedig személyesen vinné el a megrendelt menüjét, annak sincs akadálya, az éttermek kiemelten figyelnek most is a biztonságra. Egyébként sem jellemző másként, de most külön hangsúlyozzák több helyen, hogy a csomagolásról maga az étterem gondoskodik, tehát nem kell éthordót vinni a ételeknek.

Az ünnepi menü éttermi rendelése egyre jellemzőbb hazánkban

és nem csak a felgyorsult életvitelű nagyvárosokban, hanem a vidéki kisvárosokban, falvakban is, ugyanis ennek köszönhetően a család valóban együtt tudja tölteni az ünnepet, senki sem záródik ki a közös beszélgetésekből amiatt, mert épp az ebédet, vagy a vacsorát készíti.