Van, aki több ezer kaktuszt nevel a kertjében

Ötven év tapasztalatával nevelgeti szebbnél szebb kaktuszait a cserkúti Antal László a háza körüli kiskertben. Még középiskolás korában tetszettek meg neki a növények, most mintegy 340 fajtából vannak példányai, összesen 3780 darab.

A kaktuszok két-három hétig még folyamatosan virágoznak, a cserkúti faluközponttól néhány méterre lévő házában Antal László minden érdeklődőt szívesen fogad. Óvodás és nyugdíjas csoportok is jártak már nála.

Mint elmondta, sokan arra panaszkodnak, hogy nem virágzik a kaktuszuk. Ez ellen könnyű tenni, hagyni kell a növényeket telelni, ahogy a természetben is van hűvösebb, szárazabb időszak. Ő a sajátjait a pincében pihenteti, akkor nem öntözi őket, de ügyel a szellőzésre.

Tavasszal újra beindulnak a növények, és ilyen gondoskodás mellett virágozni is fognak majd. A kaktuszkedvelő férfi tapasztalatait szívesen megosztja másokkal is, a Pécsi Tudományegyetemre is meg szokták hívni, de jár a Kaposvári Egyetemre is, továbbá klubokban is szívesen látott vendég.