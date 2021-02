Van kiút a bántó kapcsolatból

A hazai áldozatsegítő szolgálat országosan csaknem 15 ezer ügyféllel került kapcsolatba 2020-ban, megyénkre vonatkozóan pedig beszédes, hogy a Pécsi Áldozatsegítő Központtal kapcsolatba kerülő ügyfelek körülbelül 25 százalékánál kapcsolati erőszakkal összefüggésben került sor a segítségnyújtásra.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Emelkedett azoknak a száma, akik kapcsolati erőszak miatt keresték fel a Pécsi Áldozatsegítő Központot, azonban ez korántsem azt jelenti, hogy nőtt is az ilyen esetek száma, inkább arról van szó, hogy többen mernek segítséget kérni.

Egy kétgyermekes édesanya tavaly augusztusban sétált be a Széchenyi téren lévő irodába.

Lapunknak névtelenül mesélte el történetét. Férjével öt évvel ezelőtt házasodtak össze, hamar megfogant közös gyermekük is, azonban a férfi már a várandósság alatt elkezdte bántalmazni a feleségét. Eleinte enyhébben, később durvábban, és ehhez társult a folyamatos verbális bántalmazás is, a szidalmas szavakat az anya aztán a gyermekétől is visszahallotta, hiszen a kicsi is szemtanúja volt a történéseknek. A férfi maga is bántalmazó családban nevelkedett, nem meglepő, hogy ő maga is erőszakos emberré vált. Az édesanya öt évig volt folyamatos bántalmazás áldozata, és őt nem csak a férje, hanem sógornője is több alkalommal verte meg.

– Gyerekkori álmomat valósítottam meg, amikor jelentkeztem az egyik hivatásos szervhez, ide azonban makulátlan családi háttér kell, így ennek, és a férjem családja ráhatásának eredményeként a munkámat is elvesztettem – mesélte a nő. Próbált távoltartási végzést kérni, ami az első lépés lett volna ahhoz, hogy rendezni tudja az életét, ám a kísérlet kudarcba fulladt, mert a családi látogatás során a legszebb modorát mutatta a férfi a rendőrnek.

Augusztusban látlelettel érkezett a Pécsi Áldozatsegítő Központba, hiszen tudta, hogy véget kell vetnie ennek a folyamatnak. Az azóta eltelt időben jelentős előrelépés történt az áldozat életében: visszaköltözött a szüleihez, és már a válás is folyamatban van. A jogi és szociális segítségen túl pszichológiai támogatást is kapott.

Hétköznapi történetek

Az áldozatsegítő központok tevékenységének népszerűsítésére az Igazságügyi Minisztérium Hétköznapi történetek címmel – többek között a kapcsolati erőszak témakörét is érintő – videopodcast-sorozatot is indított. Az egyes történeteket szakértői elemzések követik, segítve az áldozati szereppel járó nehézségek felismerését, a rendelkezésre álló támogatások bemutatását.

Január 1-jétől személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozataitól a rendőrség megkérdezi, hogy szeretné-e, hogy az áldozatsegítő központ munkatársa felkeresse, így még több segítségre szorulót tud elérni a központ. Fontos megjegyezni, hogy nem szükséges rendőrségi feljelentés az áldozatsegítő központnál történő segítségkéréshez.

A központok szorosan együttműködnek a kormányhivatallal: például az azonnali pénzügyi segélyekkel kapcsolatos döntés hatósági eljárás keretében történik, és kárenyhítési támogatást is kaphatnak azok, akik szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény áldozatává váltak és egészségük súlyosan károsodott.