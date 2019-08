Van néhány szabály, amit figyelembe kell venni

A legfontosabb, hogy minden hulladékot tisztán és kiöblítve helyezzünk a szelektív gyűjtőkbe.

Elsőre nem tűnhet nehéz feladatnak a szelektív hulladékgyűjtés, hiszen csak annyit kell tennünk, hogy külön-külön helyre, egyes településeken különböző színű kukákba tesszük a műanyag-, a papír-, a fémhulladékokat. Azonban van néhány szabály, amit figyelembe kell vennünk. Mivel ha nem helyesen szelektálunk, nem segítjük, hanem valójában akadályozzuk az adott hulladékfajta újrahasznosítását.

Csupán némi odafigyelést igényel, hogy pontosan melyik szelektív gyűjtőbe mit és milyen formában dobhatunk. Jobb esetben erről helyben tájékoztatnak is bennünket, és csak körül kell néznünk a szelektív gyűjtőtartályok, kukák környékén, hogy van-e valahol egy plakát vagy matrica, ami tartalmazza az információt. A legfontosabb, hogy minden hulladékot tisztán, kiöblítve helyezzünk a szelektív gyűjtőbe. Nem szabad a kukába zsíros, élelmiszerrel, festékkel, vagy esetleg egyéb vegyi anyaggal szennyezett hulladékot tenni, mert csak megnehezítjük a hulladékválogatás, összességében az újrahasznosítás folyamatát.

Amennyiben valamiről nem tudjuk biztosan, hogy gyűjthető-e szelektíven, akkor a kukába helyezés előtt inkább nézzünk, kérdezzünk utána a helyi szolgáltatónál, mint hogy rossz helyre dobjuk az adott hulladékot. Ha pedig nem szeretnénk, hogy villámgyorsan megteljen a szelektív kukánk, akkor préseljük a lehető legkisebbre a kidobásra szánt szemetünket, így azok jóval kevesebb helyet foglalnak el az edényben. Ezzel nemcsak magunknak teszünk jót, hanem a szomszédainknak is, hiszen az ő hulladékuknak is jut hely az egyébként is közös kukában.

A papírgyűjtő tartályba, konténerbe dobhatunk újságokat, könyveket, kartondobozokat, tojástartókat, szóróanyagokat. Ne kerüljön viszont a kukába olajos pizzás doboz, vagy egyéb szennyezett hulladék például csokis, vagy jégkrémes papír, és szintén nem kívánatos a használt papír zsebkendő sem. A nagyobb méretű kartondobozokat ne gyömöszöljük bele fáradságos munkával a kukába, hanem hajtsuk élükre, kössük össze, és úgy helyezzük a tartály mellé.