Van némi bizonytalanság, de folyamatosak a nyári foglalások

Az év első két hónapja az utazási irodák egyik csúcs­időszaka, hiszen a külföldi nyaralásukat tervezők ilyenkor foglalják le útjaikat, szállásukat, szervezik meg az egész üdülést. A koronavírus-járvány azonban valamelyest változtathat az emberek szokásán.

– Minimális eddig a koronavírus miatti útlemondások száma, ami az utazási irodákhoz érkezett, az érdeklődők inkább telefonon kérnek felvilágosítást a járvány miatti intézkedésekről – mondta Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke még a hét elején, az MTI érdeklődésére.

Az irodák az olasz fejleményeket követően igyekeznek minél rugalmasabban alkalmazkodni a helyzethez. Amennyiben szükséges, alternatív útvonalakon biztosítják az utazásokat, illetve mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szolgáltatók elfogadják adott esetben az átfoglalási kéréseket.

A külföldi utazást tervezők általában januárban és februárban szervezik le a nyaralásaikat, ilyenkor már tele vannak az utazási irodák az ügyfelekkel. Lapunk több utazási irodától is érdeklődött, van-e az idén bizonytalanság az ügyfelekben az úti célt illetően, illetve tapasztaltak-e forgalomcsökkenést. Beszédes, hogy volt olyan utazási iroda, amely a kérdéseinket meghallva azonnal elzárkózott a válaszadástól.

A Dom Tours munkatársa arról számolt be, hogy egyelőre nincs nagy változás, az idősebbek izgulnak a járvány alakulása miatt, de ugyanazt az ilyenkor megszokott forgalmat tapasztalják most is. Az előfoglalási akciók február, illetve március végével zárulnak, és olaszországi utazásokra is foglaltak már korábban. A Kék Minaret Travel Kft. vezetője elmondta, az utazóközönség 20 százaléka érdeklődik, hogy mi lesz az útjával, és nagyjából két százalékuk dönt úgy, inkább lemondja az utazását. Jellemzően az áprilisi toscanai utat mondják le és remélik, hogy a következő hónapokban változik a helyzet, mind a vírus terjedését, mind a közhangulatot illetően.