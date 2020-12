Váratlan helyzetekben is helytállnak a vakvezetők

A vakvezető kutyák hűségesen segítik a látássérült embereket, de ahhoz, hogy az állatok a váratlan helyzetekben is helyt tudjanak állni, komoly teszteken kell átmenniük. A miskolci Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskolában is egy ilyen próbán vettek részt az ebek.

Országszerte 64 ember vár vakvezető kutyára a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskolánál, vannak köztük baranyaiak is, hiszen a kiképzett ebek a miskolci egyesülettől kerülnek hozzájuk is. A négylábúak kiképzése azonban hosszú folyamat, több teszten is át kell esniük, ez derül ki az iskola sajtóközleményéből.

A vakvezető kutyáknak helyt kell állniuk a váratlan szituációkban, ezért még tanuló korukban – 12–18 hónaposan – különböző kihívások elé állítják őket. Ez az úgynevezett GDBart-teszt, amelyet nemrég 16 labrador végzett el az egyesületnél. A próbát egy teremben tartották, amit a porszívótól kezdve az ugató játékkutyán át a legkülönfélébb tárgyakkal raktak tele, majd az ebek meghatározott sorrendben és időben kontrollált ingereket kaptak.

– Nem baj, ha a kutya megijed valamitől, a teszt során ugyanis inkább azt nézzük, hogy képes-e a kiképzőjével ennek ellenére is együtt dolgozni – mondta Nyíriné Kovács Mária, a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola kiképzője.

Ilyen módon a szakemberek megtudhatják, hogy ha az állat valami miatt kizökken, milyen gyorsan tudja felvenni újra a közös munka fonalát. A kiképzők azt is felmérik, mennyire tudják kiváltani az állatok vadászösztönét, mert annak túlzott mértéke a vakvezető munkában problémát okozhat.

Éppen ezért a teszt során egy álcaruhás ember is betoppan a terembe. Az teljesen normálisnak mondható, ha a négylábú ilyenkor meglepődik, de a feladattal a szakemberek igazából arra kíváncsiak, hogy ebben az esetben a kutya meg meri-e közelíteni a számára szokatlan dolgot. Fontos információ az is, hogy amikor az álcaruhás megszólal vagy a torkát köszörüli, akkor mennyi idő alatt érti meg az eb, hogy ő egy ember, és lesz azután barátságos.