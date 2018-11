Várhatóan decemberben indulhat meg a forgalom a mecsekoldali új elkerülő úton

A végéhez közelít a Petőfi utcai körforgalmat és a Bálicsi utat összekötő szakasz építése. A kivitelezővel kötött szerződés alapján a beruházással november utolsó napjáig végeznek.

Hatalmas terhet vesz majd le az Alkotmány utcáról, illetve a Bálicsi út alsó részéről a Rókus-dombon keresztülhaladó elkerülő szakasz. Mivel a mecseki városrészekben az átlagosnál több autót használnak az ott élők (nagyjából minden második polgárnak van egy járműve), csúcsidőszakokban kaotikus közlekedési viszonyok jellemzőek a sörgyár környékén.

A munkálatoknak idén tavasszal álltak neki. Ugyan sokan féltették a nyomvonal mellett található Pollack strandot, a létesítmény az építkezés ideje alatt zavartalanul üzemelt, és így lesz ez a jövőben is, erről többek közt zajvédő fal is gondoskodik majd. A népszerű kutyafuttató a korábbi helyéhez képest arrébb, de szintén működni fog a Rókus-dombon.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Bár a közösségi oldalon elterjedt az a szóbeszéd, hogy lényegében leállt a beruházás, nem folyik építkezés, ezek a pletykák alaptalanok. A pécsi önkormányzat tájékoztatása szerint az út építése a végéhez közelít, a kivitelezővel kötött szerződés alapján a munkálatok befejezési határideje november 30-a. Mivel csúszásról nem értesítették a városházát, minden bizonnyal tartani is tudják a kitűzött időpontot.

Ezt követően azonban még egy kis türelemre lesz szükség. November utolsó napján nem vehetik birtokba az aszfaltcsíkot az autósok, ehhez még az úgynevezett forgalomba helyezési eljárást is végig kell vinni. Várhatóan ez a folyamat néhány hetet vesz majd igénybe, így a tervek szerint még az idei esztendőben átadhatják a járműveknek a vadonatúj útszakaszt.

Az elkerülő úttal együtt – annak mindkét oldalán – járda is épül, illetve két gyalogátkelőhelyet is felfestenek majd.

A busz elkerüli

A Főpályaudvartól a Donátusig közlekedő 37-es járat az új elkerülő szakaszt nem használja majd, a busz továbbra is az Édesanyák útjánál kapaszkodik fel a Mecsekre. A döntést indokolja, hogy az egészségügyi intézmény így jobban megközelíthető marad. A közlekedést érinti még, hogy az elkerülő közelében található szociális otthon parkolója a megszokott helyén üzemel majd továbbra is.