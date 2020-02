Városházi átvilágítás: újabb milliókért vizsgálódnak

A városházi ellenzék szerint miközben a Magyar Államkincstár folyamatosan monitorozza, ellenőrzi a város költségvetését, most mégis ezzel párhuzamosan milliókért megbíznak a munkával egy külsős céget a pénzügyi helyzetértékelés elkészítésével. A balliberális pécsi vezetés ezúttal is hallgat.

Azt követően, hogy közel egy tucatnyi ügyvédet megbíztak azzal, hogy milliókért jogilag átvilágítsák a városi cégeket és intézményeket, most pénzügyi átvilágítást is indít a pécsi önkormányzat.

A városvezetés egy minap megtartott városi bizottsági ülés napirendi pontjai között ugyanis szerepeltette – nem túl nagy dobra verve az ügyet – azt az előterjesztést, aminek az a célja, hogy egy céget megbízzanak azzal, hogy megállapítsa az önkormányzat intézményekkel és társaságaival összevont – 2019. 10. 31. napján fennálló – hitel- és adósságállományát, visszatérítendő támogatásállományát és az ezzel kapcsolatos helyzetértékelést is adjon.

Minderre újabb bruttó 6 millió forintot szánnak, és meghívásos ajánlattételi eljárás alapján választanák ki a nyertes céget. A dokumentum szerint azonban egyetlen pécsi vállalkozást sem hívnának meg, miközben több budapesti, egy szegedi, egy fóti, sőt még egy felsőlajosi céget is megneveztek azok között, amelyek egyáltalán ajánlatot küldhetnek a munkára.

Csizmadia Péter, a Fidesz frakcióvezetője szerint a Magyar Államkincstár napi szinten monitorozza, figyeli a városi költségvetés alakulását, így nem lenne másra szükség, csupán átsétálni a másik szobába és megkérdezni őket a helyzetről.

– Korábban is napi szinten egyeztettek a városvezetéssel, vélhetően ez most is így van – mondta. – Jelenleg tehát ezt a feladatot éppen egy, az önkormányzattól független szervezet végzi el, amit most megkettőznek, egy újabb céget felkérve. Az is kérdés, hogy mi szükség van ilyen időzítéssel a munka elindításara, hiszen mire elkészülnek a feladattal, addigra már a 2020-as költségvetést is elfogadja az önkormányzat.

Mint ismert, Péterffy Attila, Pécs balliberális polgármestere tavaly októberben még azt állította, hogy Pécsnek akkor 18 milliárdos hitelállománya és majdnem 5 milliárdos működési hiánya van, amit azonban kategorikusan cáfolt a Magyar Államkincstár és leszögezte, októberben 4 milliárdos többlettel adta át az előző, jobboldali városvezetés a kasszát.