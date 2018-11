Városszerte új aszfalttal újulnak meg az utak

Több mint egy tucatnyi rossz állapotú utat újít fel még az idén az önkormányzat – a munkák utolsó hulláma ezekben a napokban, az útépítésre csak korlátozottan alkalmas téli időjárás beköszönte előtt zajlik városszerte.

Már korábban elkészült a tavalyi somági csatornaépítés miatt felbontott utcák újraaszfaltozása és megindult a munka a forgalmas körtvélyesi gyűjtőúton is. A napokban pedig a Mecsekfalui úton és két fontos dávidföldi utcában is felvonultak a kivitelezők.

Mint azt Polics Józseftől, Komló polgármesterétől megtudtuk, a Mecsekfalui úton a buszöblök alapozása és betonozása zajlik. Erre a megerősített és a sima aszfaltnál nagyobb teherbírású szerkezetre kerül majd rá az úgynevezett kopóréteg még az év vége előtt.

Szintén előkészítő jellegű munkák folynak a Széchenyi utcában, ahol a felújítandó szakasz szegélyköveit építik be a helyükre.

– Maximálisan ki szeretnénk használni azokat a heteket, amelyek még a rendelkezésünkre állnak a téli időjárás várható beköszönte előtt. December közepéig féltucat utcában fogjuk befejezni a felújítást, ami az aszfaltozás mellett a padkák, szegélyek, buszmegállók rendbe tételét is jelenti – hangsúlyozta a polgármester. Hozzátéve, hogy jövőre további útfelújítások várhatóak, például a Petőfi tér környékén és a Kossuth utcában.

