Vasarely rendben, a többi néma csend

A Hungarikonok gyűjteményből nyílott kiállítás a Széchenyi téri Pécsi Galériában. Egy kurátor ilyen tárlatról álmodik, a bemutatott képeket a legjobb hazai kortárs képzőművészek készítették, és tartalmában is közönségvonzó a teljes gyűjtemény – legendás magyar művészek, sportolók írók, zenészek tárgyait építették be a képekbe.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Mert ki ne lenne kíváncsi például Puskás öcsi ballábas focicsukájára, vagy a 6:3-as magyar–angol meccs bírói sípjára? Ugyanakkor az alkotó képzőművészek közt Konok Tamástól ef Zámbó Istvánig szintén illusztris a lista.

Vasarely papírvirágai – melyekből a világhírű művész a híres montázsait tervezte, ragasztotta –, a sok kis geometriai formát mintázó lapocskák, kéttucatnyi híres hazai alkotóhoz jutottak el, és az így keletkezett művek jelentik a mostani pécsi tárlat gerincét. Nincs is ezzel semmi baj, hiszen büszke rá minden pécsi, hogy ennyi mai képzőművészt ihletett meg a nálunk született világhírű mester.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Inkább az a gond, hogy a Hungarikon gyűjteményből ezen túlmenően semmi más nem került most ide. Van helyette négy aktfotó-kompozíció művészien elmaszkírozott alakokkal, és akad néhány ma is köztünk élő rocksztár, de ott sem elsősorban különleges tárgyaikhoz születtek a képek. Egy szó, mint száz: a Vasarely-munkák izgalmasak, de nem illik hozzájuk a többi alkotás. Véleményem szerint sokkal ütősebb lenne, ha a Hungarikonok közül mondjuk Örkény István, Albert Flórián, Bartók Béla és Kodály Zoltán tárgyai ihlette festményekkel egészítették volna ki a bemutatót. Sőt, tudtommal néhány Zsolnay-ereklyéhez is születtek ilyen alkotások.

Hungarikonok – Vasarely papírvirágai

Kárpáti Tamás újságíró gyűjteményéből

Pécsi Galéria, július 20. – aug. 19.